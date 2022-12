Ifjabb Lőrincz Ferenc két fotója is bekerült a Búvárfotós Európa-bajnokság legjobb tíz képe közé. A kaposvári búvárfotós először képviselte hazánkat a Madeira-szigeteki versenyen. Októberben indultak el a népszámlálóbiztosok Somogyban is. A megyében 900 kérdező gyűjtött adatot.

Novemberben tovább bővült az ársapkás termékek köre. A tojás és az étkezési burgonya árát is korlátozták a boltokban. Téli üzemmódba kapcsolt a Magyar Közút Somogyban. Több mint 50 saját munkagéppel és 110 bérelt ekével ellátott mezőgazdasági géppel vágtak neki a szezonnak. November közepén kezdték el kivágni a karácsonyfának való fenyőket Somogyban. A tűlevelűek átlagosan 20 százalékkal drágultak. Négy somogyi települést is díjaztak az idei Virágos Magyarország versenyen. Gyugy, Várda, Marcali és Nagyatád is elismerést kapott. Gyugy az 1000 fő alatti falu kategóriában fődíjat nyert.