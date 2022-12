– Ez egyfajta köldökzsinórként szolgál a nagyvilág és a városunk között – hangsúlyozta a politikus. – Itt sokak részéről volt akarat azért, hogy ezt az útszakaszt megcsináljuk. A települések fejlesztésének tervezési folyamatában az első lépésnek kell lennie a megfelelő útnak és az infrastruktúrának. Ezek nélkül nem is lehet és nincs is miről beszélni – tette hozzá Gelencsér Attila.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere az eseményen elmondta: miután 2017-ben aláírták a Kaposvárt érintő nagyívű beruházási programot – amelynek része volt a 67-es út fejlesztése is – egyik pillanatról a másikra megélénkült a befektetői érdeklődés a városban.

– Az egyik ipari parkunk már be is telt, azonban a 67-es út mellett nyílik az új, 160 hektáron – hangsúlyozta a polgármester. Az átadón elhangzott, jól haladnak a munkálatok az autóút északi, Látrány környéki szakaszán is. Ezért várhatóan egy éven belül Kaposvártól egészen az M7-es autópálya felhajtójáig kétszer két sávon lehet majd haladni.

Korlátozás nélkül lehet haladni az úton

A másfél évnyi építkezés alatt a munkagépek 132 ezer köbméternyi földet mozgattak meg. Az elkerülő szakasz 7400 köbméter alapréteget kapott és 9800 köbméternyi aszfaltréteggel borították le. A beruházás részeként egy különszintű csomópontot (hidat) is építettek, ahol a gyalogosok és a kerékpárosok tudnak közlekedni. Pántya József útépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója az esemény elmondta: a kaposfüredi Állomás utcánál lévő csomópont le- és felhajtási lehetőséget is biztosít azoknak, akik Kaposvár irányából, illetve a megye székhely felé közlekednek. Pántya József hozzátette: most már korlátozás nélkül lehet használni az utat, azonban a következő hónapokban kisebb munkákat még el kell végezni.