A pécs-pogányi repülőtérről átköltöztek Szekszárdra a légimentők, hogy a korábbinál jobb körülmények között, a hozzájuk tartozó 1300 négyzetkilométeres területen, vagy ha kell, távolabb is gyorsan segítséget tudjanak nyújtani – írja a Teol. Az avatóünnepség előtt a résztvevők megnézték a hangárból kitolt, korábban Norvégiában használt EC-135 P2+ típusú mentőhelikoptert, amelyből kilenc áll a magyar mentőszolgálat rendelkezésére.

Az ünnepség benn a hangárban a Himnusszal kezdődött, majd Rétvári Bence mondott beszédet. – Az tűztük ki célul, hogy Magyarországon minden ember biztonságban legyen, és ennek azt is kell jelentenie, hogy bárhol is ér valakit baleset, bárhol is van szüksége sürgős orvosi segítségre, 15 percen belül odaérjen hozzá a mentőautó vagy a mentőhelikopter. Ezért fejlesztettük a magyar légimentést is, és ezért épült ez a bázis is, amellyel 1300 négyzetkilométerrel nőtt Magyarországnak az a része, amelyet a helikopterek gyorsan el tudnak érni. Így bővíthettük azt a kört, ahol a mentők negyedórán belül segítséget nyújtanak. Korábban a mentőhelikopterek nem magyar nemzeti tulajdonban voltak, azokat egy külföldi cégtől béreltük, tehát Magyarország nem állt a saját lábán. Ezért volt fontos számunkra pár éve, hogy átalakítsuk ezt a rendszert, és a rendőrség és a mentőszolgálat együttműködésében, magyar tulajdonú mentőhelikopterekkel, magyar háttérsegítséggel és nyilván magyar mentésirányítással valósuljon meg Magyarországon a légimentés. Így tudunk 7 bázisról 9 mentőhelikopterrel segíteni a bajbajutottaknak – mondta.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy ezeknek a helikoptereknek a felszereltsége gazdagabb a mentőautókénál, és már a levegőben, kórházba szállítás közben is el tudják látni a beteget. Az elmúlt években – folytatta - a mentőszolgálat költségvetését több mint kétszeresére növelték, és minden visszajelzés azt mutatja, hogy valóban az egészségügyi rendszer jól működő része a mentőszolgálat.

Csató Gábor főigazgató arról beszélt, hogy két éve az Országos Mentőszolgálattól a Készenléti Rendőrséghez került a Légimentő Nonprofit Kft. Ez a továbbfejlesztés része volt, hiszen nemcsak a helikopterek kerülnek állami tulajdonba, hanem újabb bázisok tudtak, tudnak létesülni. – Most átadhatjuk ezt a szekszárdi bázist, a közeljövőben pedig már a miskolci bázisra is beköltözhetünk – közölte. Azzal, hogy a pécs-pogányi bázis északra költözött, nem csak a bajtársaknak teremthettek kulturáltabb körülményeket, méltó elhelyezést, hanem, megnövekedett az ellátási terület Magyarországon, tette hozzá.

Tavaly 3200 esetben segítettek a légimentők a bajbajutottaknak. Idén pedig, csak a pécs-pogányi bázisra, amelyet most kiváltanak a szekszárdival, 460 eset, mintegy ezer felszállás jutott, 500 betegnek tudtak segítséget nyújtani. S bár azt kívánta, hogy kevesebb legyen a baleset, több időt töltsön a helikopter a hangárban, örömét fejezte ki, hogy innen még hatékonyabban tudnak segíteni.

Ezt követően Tarcsa Csaba tábornok mondott pohárköszöntőt, kifejtette, hogy bár a rendőrség állami költségvetésből gazdálkodik, a Légimentő Kft. pedig gazdasági társaság, jó az együttműködés. Kétévi gyümölcsöző munka tapasztalatai alapján bizakodóan várja a miskolci bázis avatását. Befejezésként ő is hozzáfűzte, mégis annak örülne, ha kevesebb esetben kellene felszállni balesetekhez a helikoptereknek.

Dr. Radnai Mártontól megtudtuk, a bázison naponta napkeltétől napnyugtáig van szolgálatban a pilótából, orvosból, és egy egészségügyi és légügyi ismeretekkel rendelkező paramedikusból álló team. Utóbbi a levegőben a pilótának, a földön pedig az orvosnak segít.

Elmondta, országos irányítás alapján mindig a legközelebbi, leggyorsabban elérhető helikoptert riasztják, a szekszárdi gép leginkább a Szekszárd körül lévő 60–80 kilométeres körön belüli esetekhez indul. Azzal pedig, hogy Pécsről Szekszárdra került a bázis, mivel az előbbi közelebb lévén a határhoz, csak bő fél kör volt az elérhető terület, most megnőtt a lefedett országrész. Előnyös a költözés azért is, mert ott egy nemzetközi repülőtér kiszolgáló épületében, egy kevésbé korszerű hangárban voltak, itt pedig a fűtött helyen sokkal kedvezőbben a körülményeik. Az itteni, korszerűbb adottságok pedig azt is biztosítják, hogy sokkal gyorsabban levegőbe emelkedhetnek.

Részt vett az ünnepen dr. Németh Csaba, a szekszárdi kórház főigazgatója is, ő elmondta, eddig is hoztak betegeket a kórházban lévő leszállóhelyre, illetve vittek a Pécsi Tudományegyetem szívklinikájára. Az új helikopterbázis legnagyobb jelentősége, hogy az ország nagyobb területe lesz gyorsabban elérhető.

Gyurkovics János alpolgármester pedig arról beszélt, a környéken élők biztonságát növeli ez a bázis. Mert bár eddig is ideért a mentőhelikopter, ha kellett, mostantól még gyorsabban érkezhet a segítség.