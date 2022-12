2021 áprilisában nagy sajtóvisszhangot váltott ki annak a barátkeselyűnek a lelövése, amely 1932 óta mindössze a faj harmadik bizonyítottan előforduló példánya volt hazánkban. A bolgár Green Balkans természetvédelmi szervezet kollégái riasztották a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) méreg- és tetemkereső kutyás egységét, mert egy nyomkövetővel jelölt barátkeselyűvel a jelek alapján valami történhetett. Az „Ichera” névre keresztelt, repatriált barátkeselyű Szerbián és Románián keresztül érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ahol három nappal a megérkezése után a GPS jeladó jelei furcsa módon folyamatosan a Tisza partjáról érkeztek. Az MME kutyás egysége és a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) természetvédelmi őrszolgálata néhány órán belül a megadott koordinátákhoz sietett, ahol a „Carlo” nevű belga juhászkutya segítségével sikerült megtalálni a jeladót, amit már eltávolítottak a madár hátáról. Ezt követően a nyomkövető korábbi adatait elemezve kiderült, hogy a Tisza partjától légvonalban több mint 10 kilométerre Szabolcsbáka település határában a Durbák Farm Vadásztársaság területén történt valami a madárral. A keresőkutyák segítségével sikerült megtalálni a madárból származó sérült tollakat valamint nagyobb mennyiségű vérnyomokat is. A helyszínen tapasztaltak a keselyű lelövésére utaltak, így a szakemberek riasztották a rendőrséget. A rendőrségi helyszínelést követően a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át az ügyet. Az MME örömmel értesült róla, hogy a nyomozás a napokban sikeresen zárult és az ügyészség vádat emelt a gyanúsítottak ellen (https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fokozottan-vedett-baratkeselyut-lottek-le-vedett).

A nyomozás során más ragadozó madarak ellen elkövetett bűncselekményekre is fény derült: az elkövetők legalább négy egerészölyvet csapdáztak és pusztítottak el egy fácán- és tőkés réce nevelő telep közelében. Az ügyészség, mivel több védett és egy fokozottan védett faj elpusztításáról volt szó, természetkárosítás miatt emelt vádat. A négy elkövető közül a kisvárdai vendégvadászt egyrendbeli, míg a többi vádlottat többrendbeli természetkárosítással vádolják. A barátkeselyű (Aegypius monachus) egyike az Európában őshonos négy keselyűfajnak, amelyek az elmúlt két évszázadban több országból - így hazánkból is - kipusztultak az illegális pusztítás (mérgezés és lelövés), valamint a természetes élőhelyek és táplálékforrások csökkenése következtében. Hazánkban fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 000 forint. Bulgáriában utoljára az 1950-es években történt ismert barátkeselyű fészkelés és 1985-ben hivatalosan is kipusztulttá nyilvánították. A Bright Future for Black Vulture (LIFE14NAT/BG/649, https://greenbalkans.org/VulturesBack/en/) természetvédelmi projekt keretében több tucat repatriált barátkeselyűt engedtek szabadon az elmúlt években, így jelentősen elkezdett javulni a faj helyzete. Simeon Marin, a bolgár Green Balkans munkatársa az alábbiakat fűzte hozzá: „Örülünk, hogy ez az egyébként sajnálatos esemény eljutott a vádemelésig. Ezeknek a madaraknak a visszatelepítése rendkívül erőforrásigényes: először a spanyol AMUS szervezet rehabilitációs központban kezelik a sérült keselyűket, majd Andalúzia regionális kormánya felajánlja ezeket a példányokat visszatelepítési célra. Ezt követően a VCF (Vulture Conservation Fund) szervezi meg a logisztikát, így szállítják a madarakat Bulgáriába, ahol további rehabilitációt követően engedik őket szabadon. A Milvus csoport Romániában etetőhelyek üzemeltetésével további segítséget nyújt ezeknek a példányoknak.t. Ez az eset jó példa arra, hogy a nemzetközi összefogás hogyan segítheti a ragadozómadarakra leselkedő veszélyek elleni fellépést.” Az MME méreg- és tetemkereső kutyás egysége az Európai Unió által támogatott PannonEagle LIFE projekt (www.parlagisas.hu) keretében dolgozik a ragadozó madarak illegális pusztítása ellen.