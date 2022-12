– Tavaly három tipikusan balatonboglári kötődésű fotóm is bekerült a pályázat válogatásába, az idei természetképem más szempontból különleges – mondta Böröczky Bulcsú. – Egy csaknem teljesen zöldben pompázó dióültetvény felett készült a kép, csupán egyetlen kiszáradt fa volt a rengetegben. Olyan látvány volt, mintha még mindig téli álmot aludna a fa, ezért is kapta a kép az Elhúzódó téli álom címet.

Fotós: Nemeth Levente Foto



Böröczky Bulcsú hét éve fotózza a természet különleges pillanatait. Képeit főleg drónnal készíti, s úgy véli: a technológia rohamos fejlődése a fotósokat is folyamatos tanulásra, megújulásra készteti. A debreceni kiállítás januártól vándorútra megy, az ország több pontján is bemutatják, s Kaposvárra is eljut. A pályázatot a kormány, a Magyar Természetjáró Szövetség, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködve hirdette meg.





Fotók: N. L.