– Fiatalasszony voltam, babát vártam, akkor, 1969 augusztusában derült ki, hogy valami nincs rendben – mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna. – Elküldtek a laborba, s megállapították, hogy a cukrom nagyon magas, cukorbeteg vagyok. Elvetéltem. Akkor mindössze 22 éves voltam. A sokkos helyzetben a család adott erőt.

Édesapja, édesanyja és férje is sokat segített, mindenki mellé állt. Úgy látja: a családi támasz, a támogató közeg elengedhetetlen a cukorbetegek életében. Főleg az elején van szükség a fokozott segítségre. Sokakban ugyanis ekkor tudatosul, hogy olyan betegségük van, ami az egész életüket végigkíséri, mindennapjaikat meghatározza. Ilyen helyzetben fontos szerepe lehet a cukorbetegeket összetartó helyi közösségeknek is.

– Mindig is emberekkel foglalkoztam, a szombathelyi tanárképző főiskolán könyvtár-népművelés szakán végeztem, s hosszabb ideig a kaposvári Édosz könyvtár vezetője voltam. – A cukorbetegek kaposvári egyesülete 1991. szeptember 19-én alakult meg, s akkor választottak meg először elnöknek. Az egyik fontos célunk az volt, hogy az érintettek minél többet tudjanak a betegségükről, a másik fő feladatnak a megelőzést tartottam. Ugyanis minél előbb kiszűrnek egy cukorbeteget, annál hamarabb érhető el a kívánt állapot az illetőnél, s remélhetően nem alakulnak ki gyorsan a szövődmények. Szerintem sokat változott az elmúlt évtizedek alatt a cukorbetegek élete. Régen a beteg havonta felkereste a keze­lőorvosát, utána a laboratóriumba ment, s úgy állították be a gyógyszert. Ma már a vércukormérő segítségével naponta 3-4 alkalommal vagy akár ennél is többször mérhetnek az érintettek.

Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna elsőként kapta meg a Magyar Cukorbetegek Országos Szövetségének megalapítójáról elnevezett elismerést, a Lang Gusztáv-díjat, s nagyon büszke a kaposvári egyesület sikereire. Sok szakmai programot, országos rendezvényt, világnapot és betegtalálkozót rendeztek, s ezen kívül bentlakásos oktatást is szerveztek az elmúlt három évtizedben. A közösségben családias a légkör, s időről időre újabb tagok jelentkeznek, akik hamar beilleszkednek.



Nem szakad el a közösségtől, ahol tud, ezután is segít



Arra a felvetésre, hogy honnan meríti az energiát, úgy összegzett: így született. Édesanyja 97 éves, szüleitől örökölte az energiát, ami benne van, ez családi örökség.

– Ennyi idő után nem akarok elszakadni a közösségtől, s az egyesület örökös tiszteletbeli elnökének választottak meg – mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsanna. – Részt veszek az ingyenes vércukormérésekben, amit szerdánként a kaposvári Marázplastban tartunk, igyekszem segíteni a közösségünket, s ezután is eljárok a foglalkozásokra