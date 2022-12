Hajtó Péter a tulajdonos társaság képviselője elmondta, hogy december 16-án részlegesen kinyit a fürdő. A felújítások és a laboreredmények sorrendjében nyitják a többi részleget is. Az orvosi és a masszás részleg is újraindul. A teljes nyitás 2023. májusára várható. (Addig a 14 éven aluliakat nem fogadhatják a jelenlegi medencékben). Jelenleg folynak a gépészeti felújítások. Szeretnék, ha továbbra is Európa II. legjobb termálfürdője maradnának. Új arculatot terveznek, megtartva a fotódokumentációk alapján a korábbi stílusokat. Ehhez hasonlót nem ismernek az országban. Szeretnék mind jobban kihasználni a környezetbarát, geotermikus energiá. 140 milliós adósság után kezdték a munkát, melynek 50 %-át már letudták. Folyik az arzénmentesítés és vastalanítás. Kérésre válaszolva elmondta, hogy az árak esetén mintegy 25 %-os növekedés várható. A korábban megvásárolt bérletek érvényben maradnak. A régi szakembereket alkalmazva bíznak a jó munkában.

Harasztia Attila Csokonyavisonta polgármester elmondta, hogy felkapott téma volt az elmúlt időszakban a fürdő. Ehhez még hozzájárult a Covid, valamint a korábbi adásvétel is meghiúsult. Nagy hatással volt az önkormányzati bevételekre, melynek 1/3-át a fürdő jelentette. Végre összeállt egy jó és ütőképes csapat, akik egymást segítve és vállvetve harcolnak a magújulásért.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő bízik abban, hogy legalább annyi pozitív visszajelzés jön ezután, mint amennyi negatív hatás érkezett eddig a fürdővel kapcsolatban. Hatalmas tortúra után vagyunk. Sikerült megmenteni és működőképessé tenni a fürdőt. A térségben hatalmas értéket képvisel. Végre a sok mocskolódás ellen összeállt egy csodás csapat, akikben bízhatnak a fürdőzők és a lakosság.

Megérdemlik a segítők is, hogy megemlítsük őket: Herceg Sándor stratégiai és energetikai igazgató, valamint Popovits Frigyes ügyvezető igazgató.