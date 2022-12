Az elmúlt negyed évszázadban több rendésztanuló is a rendőri pályát választotta hivatásának. Közülük sokan a rendőrség állományában magas beosztásba kerültek, de olyanok is vannak, akik oktatóként segítik az intézmény munkáját.

Az ünnepségen elhangzott, a megyei rendőr-főkapitányság mindig is támogatta a rendészeti képzést és több területen is együttműködtek az iskolával. A bűnmegelőzés, a közlekedésbiztonság, az ifjúságvédelem megmutatta, hogy az Eötvös-iskola tanulói hatékonyan be tudnak kapcsolódni a rendőrség munkájába.

A fogadalomtételen Molnár Gábor, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelte, a szomszédos háború, a menekülthullám, a világjárvány és az energiakrízis miatt nehéz időket él meg a rendőrség. – A magyar rendőrség 102 éves történetében talán még soha nem kellett egyszerre ennyi kihívásnak megfelelni – hangsúlyozta Molnár Gábor. – Nehéz időket élünk, ezek pedig különleges embereket igényelnek. Azok a fiatalok, akik rendőrségi szolgálatra készülnek, meggyőződésem szerint mind ilyen emberek. Ha nem is mindnyájan, de többen elkötelezték magukat arra, hogy szolgálják a hazát, védjék a helyi közösséget, segítség embertársaikat és megvédjék mások életét, vagyonát – tette hozzá a megyei rendőrfőkapitány.