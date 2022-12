Visszatérő problémát orvosolnak Kerekiben a most készülő 270 millió forintos csapadékvíz elvezetés rekonstrukcióval. A település Területi- és Településfejlesztési (TOP) operatív programból nyert támogatást a fejlesztésre. Csicsai László polgármester kérdésünkre elmondta: mivel Kereki völgyben található, nagy esőzések idején rendszeresen károkat okozott a lehulló a csapadék. Most azonban 6200 méteren újulnak meg csapadékvíz elvezető árkok, amely magában foglalja régi földárkok rekulvitációját is a település Séd patak felőli oldalon.

A munkák javában zajlanak a kerékpárút építésénél is, amelynek köszönhetően Kőrőshegyig majd remélhetőleg akár a Balatonig, Szántódig is tekerhetnek az aktív turisták. Jelenleg az első szakasz a Kőröshegyig tartó építése zajlik, amelyre mintegy 450 millió forintos támogatást használhat fel Kereki.

A fejlesztésekből nincs hiány a somogyi településen, hiszen mindeközben megkezdődött a Kereki történelmét és kulturális örökségét bemutató látogató- és élményközpont építése is. A 300 négyzetméteres épület már formálódik az itt élők szemel előtt, amelyet jeleznek az ég felé nyújtózó vártornyok. A több mint 740 millió forintos projektet is támogatással tudja megvalósítani Kereki, amelyhez a Nemzeti Várprogram és a TOP biztosít anyagi segítséget.

Ha elkészül a látogatóközpont egy vadonatúj Hősök parkját is kapnak a kerekiek a turisztikai látványosság mellé.