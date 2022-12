Ihletett játéka tovább nyomatékosítja bennünk a korábban hallottakat. Emlékek húrjai pendülnek, évtizedek gyüremkednek elő a múlt ködéből. E meleg tekintetű, barna asszony pedig csak mesél, mesél önfeledten… A 140 éves Zita Speciális Gyermekotthont, amikor ő volt a lakója, még Zójának hívták. 1969-től 1983 januárjáig élt itt, s mivel akkor is családpárti volt, igent mondott szerelmének. Jövőre lesznek 40 éves házasok, két gyermekük mellett van már három unokájuk is. Tele a szíve örömmel, büszke leányára, mezőgazdasági vállalkozó fiára. Gyerekkori sebei lassan, de begyógyultak, s a kényszerű billogot, hogy egy időben állami gondozott volt, mindig méltósággal viselte. Azt mondta, örül, hogy olyan nevelők karéjában cseperedhetett fel, akik folyamatosan tanulásra ösztönözték őket. Vallomásával mintha csak a háta mögött lévő molinón olvasható Dandó Zoltán-részletet igazolná: „Megtanítasz oly sok szépre, / Feltekintek rád. / Így mesélsz majd és kéz a / kézben / ránk ragyog a világ.”

Büszkén adja tudtunkra: a Zójában dolgozó, hozzá közel álló nevelőkre, mint hiteles példaképekre tekint ma is, és hálás a sorsnak, hogy megfogadta intelmeiket. Tudásszomja csillapíthatatlan volt, sorra indult a tanulmányi versenyeken, aztán később fokról fokra jutott feljebb és feljebb. Van szakmája, leérettségizett, jelentkezett a főiskola szociális munkás szakára, diplomát szerzett és negyedszázada visszatért a gyermekvédelmi ellátórendszerbe. Első szakdolgozatát pedig mi másról írhatta volna, mint a Zója Nevelőotthon történetéről.

Utalt arra is, az ő idejében nem volt nagy fluktuáció az otthonban, gyámjával csupán kétszer találkozott: amikor odaköltözött, illetve amikor – nem lévén még nagykorú –, 17 évesen engedélyt kért a házasságkötéséhez.

Köszönt mindent mindenkinek; élőknek és holtaknak. Felnőtteknek és itt nevelkedő társaknak, akikkel – vagy nyolcvanan – létrehoztak egy Facebook-csoportot és rendszeresen találkoznak. Életöröm, derű, elégedettség süt a szavaiból; választékos szóhasználatát politikusok is megirigyelhetnék. Fegyelmezettségét is, ahogy a sokaknak zárt világot jelentő intézményről beszél, melynek csaknem másfél évtizedig volt lakója. Olykor elérzékenyül, de nagyot nyel és újra mesék árján úszik. Szemei ragyognak, régóta tartó boldogságról ad számot. Mindent elért az életében. Ennél nem kell több. E lélekkel teli visszaemlékezést követően lép mikrofonhoz az államtitkár, kinek első dolga, hogy megköszönje az egykori növendék gondolatait és leánya produkcióját, megjegyezve: a gyermekvédelemben legfontosabb a hiteles példák bemutatása, s annak igazolása, hogy az ellátórendszerben is létezhet teljes élet. Kierkegaardnak, a XIX. század gondolkodójának megállapításához sem fér kétség, melyet mottóként írtak a jubileumi meghívóra a szervezők: „Az életet csak hátratekintve lehet megérteni, de élni előre nézve kell.” Azt már csak én teszem hozzá: az eke szarvára téve kezünket.



Az életet hátratekintve lehet megérteni