Kicsengettek a második tanóra után a katolikus iskolában. Az első emeleti aulába siettek az alsó tagozatosok. Pénteken Rozina Gábor zenetanár várta a kisdiákokat. Egy téli mesét olvasott fel nekik.

– Második osztályos voltam, amikor egy versmondó versenyen szavaltam Zelk Zoltán: A három nyúl című verses meséjét. Én azóta nem nagyon adtam elő, ám most is Zelk Zoltántól választottam egy télapós mesét – mondta a pénteki mesélő, akitől az újdonság erejével hatott a mese.

Fotók: Lang Róbert

– Szeretem a karácsonyi meséket, így nagyon jó ötletnek tartom, tetszett mindegyik mese, de volt trombitás előadás is – mesélte a negyedik osztályos Vincellér Levente.

– November óta tele vannak a boltok karácsonyi termékekkel. Szeretnénk megtanítani a gyerekeknek, hogy az advent másról szól, lehet szépen is várakozni az ünnepre – mondta Visnyei Katalin. – Szerencsés helyzetben vagyunk, mert van annyi férfi kollégánk, hogy minden nap más meséljen. Egy alkalmat az egyik apuka és a párom is vállalt – mondta Kertész Gabriella, aki szintén részt vett a szervezésben.

– Nekem eddig Csaba atya meséje tetszett legjobban. Csillagokról mesélt, amelyek közül egy lehullott, pont egy fenyő tetejére – elevenítette fel az elsős Szűcs Fanni.

– A diákok és a pedagógusok egyformán várják a második óraközi szünetet. A tanítói közösség nyitott volt a lehetőségre. Akinek nem volt saját ötlete, egy összeállított listából választhatott mesét – árulta el Spilákné Mercz Bernadett. A szervezők a felsősöknek heti egy alkalommal tartanak adventi műsort. A mesék mellett más ajándékokkal is készülnek a gyerekeknek. Olyan iskolai dolgozókat is bevontak, akikkel nincsenek közvetlen kapcsolatban a diákok. A kicsik szavalnak és énekelnek nekik, hogy útba igazítsák őket, hová rejtették a meglepetéseket. A mesedélelőttökről lemaradni sem lehet, minden alkalmat egy adventi ablakba tesznek az intézmény honlapján. Az utolsó két előadást az intézmény igazgatója, Varga Bálint és Varga László megyés püspök tartja majd.