Az Élelmiszerbanknak köszönhetően minden hétköznap oszthatnak zöldséget és pékárut. Ez év májusától kezdődően eleinte napi 50–70 kilogramm, majd később már 100 kiló pék­árut, zöldséget, gyümölcsöt osztanak szét a hozzájuk forduló családoknak. Ebben az Élelmiszerbank mellett a gyerekház és az önkormányzat dolgozóinak, valamint a Lidl dolgozóinak is fontos szerepe van. Csokonyavisontán azt is elmondták, hogy a folytatás is biztos, a szerződésük értelmében az együttműködés egészen 2024 márciusig folytatódhat.