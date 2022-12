Az még megfejtésre vár, hogy miért éppen az élelmiszer­árak szálltak el nálunk a leginkább, hallottam a televízióban az ország egyik legnevesebb közgazdászától. A kérdés a levegőben lóg, hogy miért van hazánkban 12 százalékkal magasabb élelmiszer-infláció, mint a szintén aszály sújtotta Romániában? Miért drágul folyamatosan a magyar élelmiszer, amikor hagyományosan exportálunk is belőle?

Városi gyerek vagyok, de belenőttem a somogyi vidékbe. Tisztelem a gazdálkodókat, nemcsak a családi gazdaságokban generációk óta a földből élőket, de a nagygazdák előtt is megemelem a kalapom. Nem vitás, hogy az emelkedő költségeiket, a műtrágya, az üzemanyag, a takarmány árát be kell építeni a kereskedelmi árba. Csakhogy azt hallottam szakértőktől, hogy az élelmiszergyártók és multinacionális nagykereskedők közül azok is felültek az infláció vonatára, akiknél nem lett volna indokolt. Egy ilyen ágazati szereplő vallotta be, amikor megkérdezték tőle, hogyan áraz mostanság: „ami belefér”.

Bár az én véleményem cseppet sem számít, de nálam nem fér bele, én még makacskodom. Lehet, hogy meg tudnám venni magasabb áron is az adott árucikket, de mégsem fizetek érte, ha túl drágának ítélem, inkább keresek más megoldást. Közben sajnálom a legszegényebbeket, akiket a leginkább sújt az élelmiszer-infláció. Ha a mindenáron árdrágítók helyében lennék, én biztos önmérsékletet tanúsítanék, hiszen egy csónakban evezünk. Nem lehet másra mutogatni, ha léket kap.



