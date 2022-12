Egy friss felmérés szerint a karácsonyi kiadásokra százezer forintot terveznek költeni átlagosan a magyarok az idén, ebből 47.500-at szánnak ajándékra.

– Karácsonykor nem tervezünk nagyobb költekezést, alapvetően az ötéves kislányunknak és háromesztendős kisfiunknak veszünk játékot – mondta a simonfai Bónai András. – Megfontoltan vásárolunk, nyilván a gyermekeinket mindig megajándékozzuk. Az ünnepek alatt más kiadás is lesz, összejön a nagyobb család is, finom vacsorával szeretnénk őket vendégül látni.

Harag Tamás, az egyik kaposvári cipő- és táskaüzlet tulajdonosa szerint szép lassan növekszik a forgalom, s várhatóan december elején erősödik igazán. – Nálunk még semmit nem érezni a közelgő év végi forgalomélénkülésből – hangsúlyozta Jó László kaposvári ékszerüzlet-tulajdonos, aki egyben a kereskedőket és vendéglátókat tömörítő Kisosz somogyi elnöke. – Az elmúlt években közvetlenül az ünnepek előtt 3-4 nappal jöttek az átlagnál többen.

Mobiltelefon, laptop, televízió, márkás cipő és ruhanemű: az elnök szerint akárcsak az utóbbi években, úgy most is ezekből a termékekből adnak el nagyobb mennyiséget a somogyi üzletekben. S bár csábító lehet a kölcsön a nagyobb értékű ajándékok vásárlásakor, Jó László szerint minden esetben érdemes alaposan mérlegelni a hitelfelvételt. A családi költségvetést könnyen megterhelheti, ha hónapról hónapra újabb tétellel nő a kiadás.





Fotó: Lang Róbert