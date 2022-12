Szerinte kiemelten fontos, hogy megjelenjenek a nagybefektetők Somogy, Tolna és Baranya megyében is. Móring József Attila kérdésünkre megerősítette, hogy tárgyaláson beszéltek az ország északi részén végbement jelentős beruházásokról is, amelyhez fel kell zárkóznia a dél dunántúli régiónak is. Ezért számba vették azokat a már meglévő helyeket és potenciális iparterületeket, amelyek megteremthetik annak a lehetőségét, hogy Debrecenhez és Kecskeméthez hasonló nagybefektetésekről adhassunk hírt a következő időszakban. Megtudtuk: a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) folyamatosan keresi és közvetíti az igényeket a cégek körében és folyamatosan igyekeznek ráirányítani a figyelmet a Dél- Dunántúli régióra is.