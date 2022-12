– Nagy örömmel érkeztünk a Bárczi Gusztáv Módszertani Központba – tájékoztatott a Kometa Kaposvári KK. – Fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése is. Az külön öröm, hogy mosolyt tudtunk csalni a diákok arcára, ez a délelőtt nem csak nekik, nekünk is óriási élmény volt.

– Több mint háromszáz sajátos nevelést igénylő tanuló oktatása zajlik az intézményben – mondta Kovács Attila intézményvezető-helyettes. – Ezenkívül az utazó gyógypedagógusaink további négyszáz integráltan nevelt gyermeket látnak el Kaposváron és a városkörnyéki iskolákban. Az óvodától a szakiskoláig, azaz háromtól a huszonhárom éves korig vannak az intézményben a tanulók. Mindenkivel differenciáltan, a képességeiknek megfelelő szint foglalkozunk velük, a csoportokon belül sok egyéni fejlesztés is zajlik.

– Ahogy sejtettük, kellett egy kis idő, mire feloldódtak a gyerekek – tette hozzá Kovács Attila. – Sokszor érkeznek hozzánk vendégek, a szakmából és azon kívülről is, de annak különösen örülünk, ha nem mi kopogtatunk be segítségért, hanem külső partner keres meg minket, mint most a Kometa Kaposvári Kosárlabda Klub. Ezúton is köszönjük szépen az élményt Puska Zoltán ügyvezetőnek. Sajnos néhány gyermek nem tud eljutni kosárlabda-mérkőzésre, és itt most testközelből megismerkedhettek a játékosokkal. A gyerekek közvetlenek, nyitottak voltak, ami nagy szó és öröm számunkra. A végére már fesztiválhangulat alakult ki. Az ünnepvárás jegyében próbáljuk azokat a hátrányokat is kompenzálni, melyek a gyerekek otthoni körülményeiből adódnak, hiszen számukra nem csak a kézzel fogható ajándék a fontos, hanem az élmény is, amit most megkaptak. Biztos vagyok benne, hogy erről a délelőttről még nagyon sokáig fognak beszélgetni, ahogy abban is, testnevelésórákon egy jó ideig kosárlabdázni akarnak.