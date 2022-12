A kaposvári I. Magyar Cukor Manufaktúra vezetői hosszú idő elteltével is ragaszkodnak a jól bevált hagyományokhoz. Közvetlenül karácsony előtt az egyik belvárosi étteremben látják vendégül az aktív és a nyugdíjas dolgozókat is, s csaknem 70-en vesznek részt a találkozón. Toldi Ádám, a Füredi Erdőmester Kft. ügyvezetője azt mondta, csapatuk a hétvégén Villányba utazik.

– Közös vacsorán szeretném megköszönni a kollégák egész éves munkáját – mondta. – Nyolcan vagyunk, s mindenki meghívást kap, szerintem egy ilyen összejövetel kiválóan alkalmas, hogy még jobban összekovácsolja a közösséget.

A berzencei Solanum Kft. saját vendégházában szervezi a céges összejövetelt, ahol a zöldségleves után rántott csirkét és disznótorost tálalnak az 50 vendégnek. Nagy üstben rotyog majd a babgulyás az egyik kaposvári autósiskola évbúcsúztatóján. A recept és az időpont megvan, s a csapat tagjait értesítették már, így senki nem hiányozhat az évbúcsúztató találkozóról. Récsei László ügyvezető azt mondta: csaknem 20-an szeretnének együtt tölteni egy kellemes délutánt.

Sertésraguleves, rántott, töltött és natúr hússzelet, köret, savanyúság: kiadósnak ígérkezik az Igal-Agro Kft. csütörtöki karácsonyi ebédje. A pandémiás időszakot leszámítva 2004-től minden évben összehívták az évzáró kapcsán a csapatot. Nagy György ügyvezető hangsúlyozta: a dolgozóknak nagy érdemük van abban, hogy 2022-ben is nyereséggel zárják az évet, s hitel nélkül gazdálkodnak.

A somogyi vendéglők, éttermek gondosan felkészültek a növekvő forgalomra: a családi vállalkozásokon és a kereskedelmi, szolgáltató cégeken kívül pénzügyi társaságok és ipari vállalatok vezetői is asztalt rendelnek. Érezhető igény van a minőségi ételek, italok iránt. Ojtó Szilárd, a kaposfüredi Lagom Bistro&Cafe tulajdonosa kiemelte: múlt héten négy, a héten öt céges foglalásuk volt, s további bejelentkezéseket várnak. Egy-egy rendezvényen általában 30–50 vendéget fogadnak, s többnyire vacsorára térnek be a munkahelyi csoportok, s a karácsony és szilveszter közötti időszakra is van foglalásuk.

– Vegyes sültes tál, mézes BBQ-csülök fűszeres steakburgonyával, valamint fokhagymás harcsafilé: ez is szerepel az étlapunkon – mondta Ojtó Szilárd.

– Az édességek közül különösen kedvelt a mákos guba sült tojáshabbal, erdei gyümölcsszósszal, valamint a csokoládészuflé vaníliafagylalttal. Vendégeinket folyamatosan várjuk a következő napokban is.



Hajnalig mulathatnak a feszültségoldó partikon a vendégek



Gergely Ica, a Kapos Hotel marketingvezetője hangsúlyozta: náluk december elejétől tartanak céges karácsonyi rendezvényeket, s hétvégén és ezen a héten csúcsosodott ki a forgalom. Kisebb munkahelyi közösségek, valamint nagyvállalatok dolgozói egyaránt az éttermüket választják, van olyan cég, amelyik 80 személyre foglalt helyet. Szalai Gyula, a KVGY igazgatója közölte: utolsó munkanapjukon esedékes a feszültségoldó parti, amelynek az egyik helyi panzió biztosít helyszínt. Vacsora, zene és tánc az állandó program, amit már több mint tíz éve megszerveznek. A céges juttatáson kívül a hét elején egy nettó 15 ezer forint értékű tartósélelmiszer-csomagot is adtak a dolgozóknak.

Fotóillusztráció: Lang Róbert