Az energiaárak emelkedése sok önkormányzatot hozott nehéz helyzetbe, így nem meglepő módon merültek fel meghökkentő ötletek némi pluszbevétel szerzésére – ha már ezt a tilalom eltörlése elvileg lehetővé teszi. A Hajdú-Bihar megyei Polgáron megadóztatnák a villanypóznákat, a Baranya megyei Nagydobszán pedig az illetékességi területükön lévő vadászleseket, az Alföldön a termőföldek után vetnének ki új helyi adókat. Mindezek azonban egyelőre csak tervek maradtak, nem véletlenül.

A legkisebb településeken nem látja értelmét új adók megalkotásának Szakály László, Somogyszil polgármestere, mert szerinte ez csak az adóalanyok „sanyargatásához” vezetne, de hogy mit hoz a jövő, azt nem tudja, szögezte le. Növekvő forrásokra nekik is nagy szükségük lenne, hiszen bár kevés épületüket fűtik gázzal, de azok számlája a hétszeresére emelkedett. Az orvosi rendelő fűtésén nem, de a könyvtáron és a sportöltözőn tudnak spórolni, és a közvilágításból is kikapcsolnak majd néhány égőt, hiszen az áram ára is a duplájára nőtt, de egyéb szigorításokat nem vettek tervbe.

Hasonlóan nem tartja jó ötletnek új helyi adók kivetését Kozma László, Vízvár polgármestere, mert szerinte ez csupán a helyi konfliktusokat szítaná. A kormány visszapótolta a covid miatt megfelezett ipar­űzési adókat a kistelepüléseken, mutatott rá. Számára az iparűzési adó a leglegitimebb adóforma, és az EU is elfogadta, hogy az iparűzési adót beszámítja az ország előírt adói közé. A jegyzők és polgármesterek siófoki találkozóján hallottakat érdemes megfogadni, ismételte el. Ott az hangzott el, hogy minden önkormányzat vezesse be az iparűzési adót, mert ahol ezt nem tették, ott keletkeztek a legnagyobb veszteségek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a földadó szülhet ellenérzést a gazdálkodók között, és ronthatja a mezőgazdasági termelők kapcsolatát a helyi önkormányzatokkal.

A friss híreket hallva, de a szélsőségeket elvetve elgondolkodott azon Bertók László, Vése polgármestere, hogy a termőföldek helyi adóztatása milyen eredménnyel járhatna. Csupán abból a szempontból érdemes szóra a felvetés, hogy a külterületi utak karbantartására több forrás jutna, és ez a gazdák javát is szolgálná. A jogszabályban azonban rengeteg kivétel van, így nem egyszerű kivitelezni, állapította meg.

Jövőre maradnak az idei helyi adók, ha már megszavazták

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke, Tab polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy az önkormányzatok év közben nem tudnak helyi adót emelni, hiszen nincs olyan lehetőségük, mint a kormánynak. A képviselő-testületeknek november 30-áig kellett dönteni a helyi adókról, és értesíteni az érintetteket. Tehát amilyen helyi adórendeleteket fogadtak el a november végi időpontig, azok maradnak 2023-ban is, csak majd bő egy év múlva lehet módosítani, mutatott rá.

Ugyanakkor adó- és jogtanácsosok nem mulasztották el megjegyezni, hogy figyelembe kell venni a helyi adótörvény és az alaptörvény rendelkezéseit, így az adókivetés nem vezethet például kettős adóztatáshoz. A közteher mértéke nem lehet konfiskáló jellegű, tehát például a telek- vagy építményadó esetén olyan mértékű, amely belátható időn belül felemészti az adótárgy forgalmi értékét.