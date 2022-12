A rönkök felvágásával kezdődött a munka a gamási fűrészüzemben a műszak kezdetén. Egy modern gép segítségével hasították fel a fát. – A hosszabb bútor­alapanyag lesz, a rövidebből pedig parketta készül – mutatta a munkafolyamatokat Püsök József, a fűrészüzem vezetője. Hozzátette: jelenleg nyolc közmunkás dolgozza fel a magánerdészetekből érkezett nyers fát.

Két kamiont is vártak Gamásra, amelyekkel majd elszállítják a feldolgozott fát tőlük. – Minden rönköt nyilvántartunk, beszámozzuk a feldolgozott faanyagokat. Egy nyíregyházi koporsógyárnak és egy olasz bútorüzemnek szállítunk jelenleg. Lécezve szállítják a terméket, így ugyanis nem fülled be a fa – mondta el Püsök József. Megjegyezte: bíznak benne, hogy a jövőben még több megrendelésük lesz és egy újabb műszakot is tudnak majd indítani, így minél több embernek tudnak munkát adni.

Szabó Richárd Bence először dolgozik fűrész­üzemben. – Nagyon örülök, hogy helyben el tudtam helyezkedni, így nem kell sokat autóznom és egy jó kis csapat jött össze – mondta el a szövetkezet dolgozója.

A gamási fűrészüzemet nemrégiben ünnepélyesen adták át, bár már 2019-ben megfogalmazódott az ötlet, hogy létrehoznának egy olyan fafeldolgozó szövetkezetet, amely állandó munkát is adna a helyieknek. – A 2020 őszén készült pályázati kérelmünkben célként fogalmaztuk meg a munkahely­teremtést, hiszen a Balaton közelsége miatt inkább csak alkalmi munkalehetőségek voltak elérhetők a gamásiaknak – mondta el Tóth Péter, Gamás polgármestere. – A jelenlegi gazdasági helyzet az elmúlt harminc év legnehezebb időszaka, büszke vagyok arra, hogy ennek ellenére sok-sok nehézség után elindult a munka a fűrészüzemben. Az elmúlt öt hónapban eljutottunk odáig, hogy a bér-, a rezsi- és anyagköltségeket kitermeli, és a bevétel meghaladja már a kiadásokat – emelte ki a polgármester.



Fotó: Mócza Dániel

Egy új üzem az egykori téeszből

A Belügyminisztérium Gazdaságélénkítő Programjának segítségével 212 millió forintból valósult meg a beruházás. Beszereztek rönkhasító szalagfűrészt, sorozatvágót, és keresztvágó fűrészt is, vásároltak új targoncát és egy modern, új fűrészgépsort is üzembe állítottak. Az egykori téesz épületeinek falait stabilizálták, lebetonozták az aljzatot is. A polgármester megjegyezte: jelenleg a nyolc munkavállalóból heten gamásiak, közülük hatan voltak munkanélküliek. Mindannyian faipari képzésen is részt vettek.