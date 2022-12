– Van, aki mindenféle maszatot bedob a kályhába, de az itt élők zöme fával fűt – mondta a donneri Orsós Lajos. – Csak az a gond, hogy sokan az utolsó pillanatra hagyják a fa beszerzését, és így csak vizes fához jutnak.

– Sokan azzal fűtenek, ami kéznél van, még olajos ronggyal is – vélekedett társa, Végh József. – Már délután elkezdik, akkor érezni a leginkább. Szerencsére a Ballakúti utcáig ritkábban terjed a füst. A Kertész utca alján azonban gyakran megül.

– Zavaró, az biztos – állította egy fiatal édesanya, Bohács Gitta. – Biztos, hogy nem fa ég, mert nem olyan a szaga. Van egy ötéves lányom, de még nem gondoltam bele, hogy akár árthat is neki...

A PM Monitoring december eleji mérési adatai megerősítették azt, ami a kaposvári közgyűlésen elhangozott: a műszerek a Donnerben és a szentjakabi városrészben jeleztek időszakos problémákat. Hétfőn kicsit romlott az összkép, de délben csak az Egyenesi úton és a szentjakabi Nap utca környékén mértek szennyezett levegőt, az adatok ekkor a Donnerben és a belvárosban is elfogadható mértéket mutattak.

Tájékoztató kampányt kell indítani, hogy az emberek tisztában legyenek vele, hogy milyen egészségügyi kockázata van annak, ha nem megfelelő anyaggal fűtenek, hangzott el a korábbi közgyűléseken. Ebben egyetértés bontakozott ki a képviselők között, sőt Szita Károly polgármester maga is többször figyelmeztetett a szabályos fűtés fontosságára, és az ellenzéki képviselők közül Pintér Attila (MSZP) is a tájékoztató kampányt szorgalmazta. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nem győzik hangsúlyozni, hogy a kéményben lerakódott korom, kátrány, sőt a kéményen található repedések milyen veszélyes helyzeteket okozhatnak. Ha ezekhez még gyúlékony anyag közelsége is társul, könnyen bekövetkezhet a baj, ezért a kéményseprői vizsgálatokra hívták fel a figyelmet.

Nemesdéden már lehet szellőztetni

Az ősszel Nemesdéden gyakran gyújtottak be a kályhákba rongyokkal, ezt lapunk is megírta. Azóta javult a helyzet, mert legalább a negyedével jobb lett a levegő minősége. Az utóbbi időszakban a polgármesteri hivatalba nem érkezett panasz, pedig előtte gyakrabban betértek a lakók azzal, hogy a füst miatt már megint nem lehet szellőztetni. Tompa Boldizsár Endre polgármester a javulást a szociális tűzifa megérkeztének tulajdonítja. Összesen 270 köbméter szociális tűzifát kapott a település, ebből 160–170 köbmétert már kiosztottak.