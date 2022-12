– Egy nagyon hosszú folyamat része az, amit most magunk körül a világban látunk – kezdte Laci atya. – Az előző rendszerben mindent megtettek azért, hogy a vallás és a kereszténység marginális szerepet kapjon. Nem csak a kommunista rezsimek, hanem a szekularizált nyugat is folyamatosan próbálja átértelmezni az ünnepet. Mindent az üzleti érdek szellemisége hat át, nagyon sokan csak az ajándékra, annak mennyiségére és drágasági fokozatára koncentrálnak az ünnepek közeledtével. Ez összefügg azzal, hogy nem tudunk élni, és nem tudunk szeretni. Valamivel ki kell tehát pótolni az űrt. A szeretethiányt betölteni a legegyszerűbb egy ajándékkal. Érdekes, de azt látom a mai fiatalokon, hogy sokuk nem tud ezzel mit kezdeni. Vagyis nem lehet megvásárolni a szeretetüket. Mert ők azt akarják, hogy valóban szeressék őket.



A püspök szerint mai világunkban a szeretetkapcsolatok igencsak sérültek. Mindent meghatároz a világháló és a média azzal, hogy már nagyon korán a gyerekek kezébe nyomják a szülők az okostelefont, amin azt néznek, amit csak akarnak. Sokaknál ez a nevelés, hiszen amíg a képernyőt bámulja a gyerek, addig csöndben van, nem akar mást csinálni. A népek nevelője mára így már nem az egyház vagy a kereszténység, hanem sokkal inkább a digitális média. Ez pedig annyi információval bombáz, és olyan gyorsan pörög, hogy az szinte követhetetlen.



– A digitális média mindent tud, minden tartalmat megtalálhatsz a világhálón – folytatta Laci atya. – Egyet azonban biztosan nem tud: személyesen szeretni téged. A mai gyerekek sokkal többet tudnak a világról, mint amit mi ennyi idősen álmodni mertünk. Csak a lényeget nem kapják meg, a szeretetet. A szülők többsége elhárítja magától a nevelés és a szeretetkapcsolatok fejlesztésének lehetőségét. Mert ahhoz nagyon sok idő és türelem, és nem utolsósorban bátorság kell.

Az egyházi vezető podcast­adásunkban beszélt arról is, hogy a mai generációt még tanítják, de már egyre kevésbé nevelik. A határok kijelölése, a célok kitűzése, a személyes kapcsolatokban való részvétel elmarad, hiszen a mostani szülőket már ugyanúgy a média nevelte, mint a mostani gyerekeket is. Félnek a szülők, hogy ha szabályokat állítanak a gyerek számára, akkor egyszerűen elveszítik a szeretetüket.

– Fontos megérteni, hogy nem mi találtuk ki magunkat. A létünket kaptuk. A hitünk szerint az Isten a szeretet, így hitünk forrásánál egy személyes szeretet áll. A média miatt egyre nehezebb sokak számára hinni ebben, de ez kicsit a kereszténység hibája is. Az elmúlt évszázadokban belekényelmesedtünk abba, hogy világegyház vagyunk, nem evangelizáltunk megfelelő mértékben, nem misszionáltunk. Kicsit leszoktunk arról, hogy elmondjuk az embereknek az örömhírt. A mi feladatunk a jövőben, hogy jobban kommunikáljunk.



Fotó: B. L.

Tárgyak helyett inkább időt adjunk!



Karácsony közeledtével Laci atya elmondta azt is, hogy talán jó lenne, ha nem tárgyakat ajándékoznánk egymásnak. Hanem inkább a legdrágább kincsünkből adjunk szeretteinknek: a saját időnkből.

– A szeretetvágy ott van minden emberben, azt nem lehet belőlünk kiirtani, vagy bármire lecserélni. Ehhez le kell költöznünk a világhálóról nagyon gyorsan, hogy ne csak a testünkkel legyünk jelen kapcsolatainkban. Aztán akkor talán megértjük, hogy nem információra van szükségünk a világtól, hanem szeretetre.