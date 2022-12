A napokban száz kaposvári kisgyerek kap levelet és jóságoklevelet a Mikulástól. Mindannyian megírták jó cselekedeteiket a nagyszakállúnak, aki válaszolt nekik. Kakonyi Alexandrának tavaly jutott eszébe, hogy lehetőséget biztosít levelet küldeni a Mikulásnak. Akkor a Madár utcai postahivatal előtt helyezte ki az ünnepi postaládát. Az idén, még egy helyszínen, az Anker háznál dobhattak be levelet a gyerekek.

– Jó érdemjegyekről, házimunkáról és a rászorulók segítéséről is beszámoltak a gyerekek. Ez utóbbi cselekedetüket külön örömmel olvasta a Mikulás – mondta Kakonyi Alexandra. Hozzátette: az anyukáknak is küldünk egy levelet, amelyben megdicsérjük őket, amiért sok jót tesznek a gyermekeikért. Nekik is jár a dicséret, mert sok áldozatot hoznak. A gyerekek másfajta jóságoklevelet kapnak, mint tavaly. A Mikulás ad arra, hogy ne legyen egyforma.