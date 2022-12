Ebben az esztendőben azonban a Kapos-parton fázósan tébláboló egyetlen récepáron kívül nem is láttam más vízimadarat. Ez azonban nem jelenti azt, hogy másutt nem is lennének. A tatai Öreg tónál százával szálltak meg vadludak, az ottani természetvédők fel is töltöttek egy videót a szárnyasok éjszakai pihenéséről. Közéjük lopakodott ugyanis egy róka, hogy az éj leple alatt ejtsen zsákmányt. A ravaszdi eszén azonban túljárt a sokaság, kapkodott jobbra-balra, de megzavarta a sok felriadó, verdeső madár, így végül hoppon maradt, és néhány vízparti kagylóval csillapította az éhségét.

Néha szoktam azt érezni, mintha én is öreg róka volnék, így az ötvenen túl. Ráadásul a múltkor magam is úgy jártam, mint a tatai vörösbundás. Szombat délelőtt betértem egy szupermarketbe, volt ott minden, ami szem-szájnak ingere. Csak kapkodtam a fejem a választék láttán, de aztán megzavartak az árak, mert mintha többnek láttam volna a számokat, mint legutóbb. Kapkodtam a fejem, osztottam-szoroztam, pedig sohasem volt az erősségem, és aztán maradtam néhány akciós terméknél. Aznapra ez lett az én vízparti kagylóm, mint a négylábú vadásznak.