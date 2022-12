– Gyakran énekeljük ilyenkor a Kiskarácsony, nagykarácsony című dalunkat, azonban sok esetben csak a kicsit ünnepeljük meg – mondta Jóföldi Endre a Békevár Baptista gyülekezet vezetője. – Sokan leragadnak a bejglinél, a fenyőfánál és a csillagszórónál, de karácsony lényege az, hogy eljött és megszületett Jézus Krisztus. Nemrég feltett valaki egy érdekes kérdést arról, hogy Shakespeare hogyan találkozhatott volna Hamlettel? Csak egyféle módon, ha beleírta volna magát a műbe. Tulajdonképpen ez a karácsony is. Isten beleírta magát a műbe és lehet vele találkozni. Azt hiszem ez egy nagyszerű örömhír – hangsúlyozta Jóföldi Endre.

Stikl Andrea evangélikus segédlelkész lapunknak elmondta, karácsonykor ki kell nyitnunk a szemünket és kitárnunk a szívünket. Meg kell találni azokat a lehetőségeket a mindennapokban, ahol segíteni tudunk másoknak. Stikl Andrea kiemelte, az ünnep eszünkbe juttatja azt, hogy Jézus érkezésével többé már nem vagyunk egyedül és igazi szeretet jött el a földre. – Fontos, hogy ne csak az ajándékokról szóljon az ünnep, persze jó érzés adni másoknak – mondta az evangélikus segédlelkész. – Azt gondolom, hogy az igazi ajándék az, hogy van családunk, barátaink, akikkel együtt tölthetjük az ünnepet. Meg kell tanulnunk hálásnak lenni és akkor más fényben látjuk a karácsonyt is – tette hozzá Stikl Andrea.

Petró László református lelkipásztor az ünneppel kapcsolatban lapunknak azt mondta, a világnak most a legnagyobb vágya, hogy békesség legyen. – A karácsonynak az üzenete pontosan ebben tetten érhető – hangsúlyozta. – Ahogyan a világ békessége azt kívánja és azután sóvárog, hogy fegyverszünet legyen, ne legyenek harcok, addig a karácsony üzenete ezen is túlmutat. A békességnek nemcsak arra a dimenziójára világít rá, hogy ne legyen hadakozás, ne legyenek indulatok egymás között, hanem pont ennek az ellenkezője, hogy emberek között jó akarat legyen. Amit az angyal üzen a pásztoroknak. Az igazi karácsony akkor jön el, amikor egyik ember megtanul jót kívánni, ténylegesen örülni a másik örömének és úgy szeretni a másikat, hogy mindenben a legjobbat akarja neki – mondta Petró László.



A hiányban és éljük meg lelkileg a karácsonyt

– Ha nem is a legnagyobb, de a legbensőségesebb ünnepünk a karácsony – mondta Antal Zsolt a Kaposvári Egyházmegye papja. – A karácsony Jézus megtestesülése, egyfajta bizonyosság, amit Isten adott az embereknek. Egy biztosíték és a szeretetének a jele. Azért is ünnepeljük meg minden évben a karácsonyt, hogy át tudjuk élni a lényegét. Kétezer évvel ezelőtt Isten az egyszülött fiát az emberekre bízta és azt szerette volna, ha mi is rábíznánk magunkat őrá – hangsúlyozta a plébános. Antal Zsolt arról is beszélt, ilyenkor sokaknak fontosak a külsőségek. A családok szeretik megteremteni azokat a földi dolgokat, amelyek az ünnephez kapcsolódnak. Takarítanak, díszítenek, főznek, eltervezik hova mennek, de még azt is, hogy milyen legyen az időjárás. – Azt akarjuk, hogy ezek az idilli dolgok megteremtődjenek. Azonban arra kell figyelnünk, hogyha ezek közül valamelyik hiányzik, akkor is tudjuk lelkileg megélni a karácsonyt – tette hozzá a plébános.