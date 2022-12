Felderült az arcom, amikor rég nem látott barátomat pillantottam meg az egyik bevásárlóközpontban, éppen karácsonyi ajándékvásárlás ürügyén az árukészletek körül őgyelegtem. Őt a banán hozta be, de csak pár lépésre. A múltkor akciósan vett banánt, azt mondta, hogy most gyorsan ránéz az árra, és ha nem annyi, mint amit szeretne, akkor siet is tovább. Másutt hátha talál. A karácsonyi tömegben sokan lehettek hasonlóképpen, mert több családnál szemlátomást alig került valami a bevásárlókosár aljára. A banán lassan olcsóbb, mint a kenyér, a tej pedig drágább, mint a kóla – morfondíroztam a sok összehasonlítgatás között.

Régóta szimpatikus nekem a „Ne vásárolj semmit” nap, bár senkinek sem akarom elvenni a kedvét a karácsonyi ajándékok keresésétől. Javítsd meg, használd újra, és ne dobj ki semmit – ez volt a túlélés módja a nagy gazdasági világválság idején. A visszaemlékezések szerint az átlagembernek kemény munkából és takarékoskodásból állt az élet, mert kevés családnak volt pénze arra, hogy új holmikat vásároljon. Az anyák zoknikat stoppoltak és megfoltozták a lyukas ruhadarabokat, a fiatalabb gyerekek belenőttek a nagyobbak levetett ruháiba. Eltűnődtem azon, hogy az emberiségnek mit kellene sürgősen megjavítania és újra felhasználnia: a természetet, a gazdaságot, a régi békés világunkat. Mindig irigyeltem a barkácsolni képes embereket, mert nekem ötletem sincs, hol kellene kezdeni.

Talán egy kis karácsonyi csodavárással.