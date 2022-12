Az önkormányzat az ösztöndjak odaítélésekor elvárásokat is támasztott. Mert a feltételek között szerepelt, hogy a diákoknak jól kell tanulni, és minimum egy szakmát elsajátítani. Már általános iskolások is igényelhetik, de a középiskolás vagy felsőfokú tanulmányi előremenetelt is honorálják. A díj sikerét mutatja, hogy egyetlen esetben sem kellett visszafizetnie senkinek, jegyezte meg Szita Károly. Az idén 35-en pályáztak, közülük 30-an teljesítették a feltételeket. A cél, hogy a roma fiatalok az általános iskola után továbbtanuljanak, szakmát vagy diplomát szerezzenek, és tudásukat Kaposváron kamatoztassák. Külön díjazzák azokat, akik az oktatás, az egészségügy, a közbiztonság területén vagy a köztisztviselői pályán helyezkednek el.