A zselickislaki Zselic Katolikus Idősek Otthonában élő, nyolcvanon túli főpásztor, Beton atya szerint ki kell vívnunk magunknak a csendet, ami független a politikától, melyben megélhetjük a békét, amely fogékonnyá tesz arra, hogy észrevegyük a bennünket szólítgató belső hangot. Istennek nem kötelező betörni mai, zárt világunkba; tartogathatná magát holtunk utánra, hadd döbbenjünk rá az igazságra akkor, amikor már túljutottunk a klinikai, majd a biológiai záróvonalon, de nem ezt teszi...

A csend megadatott az öt éve nyugdíjban lévő püspöknek, de az álom nem. Annak kapcsán jegyezte meg, amikor arról faggattam, álmodik-e aktív főpásztori éveiről. Az felelte, általában rosszul alszik, de ha álmodna sem árulná el – az újságírónak főképp nem –, hiszen akkor emberhírekkel lenne tele a nagyvilág. Visszatekintve azonban már egyre gyakrabban összegez.

Úgy véli: püspökségének szép és fontos része volt a vidékjárás, amikor városi értelmiségiekkel indult hétről hétre a somogyi falvakba. Volt köztük orvos, ügyvéd, tanár, politikus, s egy-egy estére meghívták a polgármestert, az ott szolgáló papot is. Sok pozitív visszajelzést kapott, és újfent bebizonyosodott: a falu népe drága kincs. Beton atya szerint ez a szemlélet teljesedik ki a jelenben. A vidék kap pénzt, szakértelmet. Azt érzékeli: a legfrissebb hírek szerint megállt a falu romlása, fogyása. Ferenc pápa is azt próbálja súgni a világ katolikusságának: ne feledkezzünk meg a peremen és a peremen túl élőkről sem. Jézus is vidékre jött, s hallgatott több mint 30 esztendeig, és szeretettel fordult az elhagyatottak felé. Azok felé, akikkel senki sem foglalkozik. Ez is a szeretet egyik csúcsteljesítménye.

Az egyházi oktatási hálózat különböző szintjeinek megszervezésén túl fontos eseményként élte meg a bérmálásra készülő fiatalokkal, szüleikkel és a bérmaszüleikkel való találkozást. Az ünnep előtt 1-2 héttel tartott, bensőséges hangulatú együttléteket általában művelődési házakban rendezték, hogy a környékről érkezők is beférjenek.

Balás püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy a bérmálást ne pusztán liturgiának érezzék, örülve annak, hogy 5-8 év után felkereste őket a főpásztor. A bérmálás ennél sokkal több: sorsfordító találkozás a Szentlélekkel, akinek életátalakító hatalma van. Az erő Tőle érkezik, s erre elő kell készülni…

– Arra kértem a felnőtteket, ne gyerekeknek hívják a bérmálandókat, hanem fiataloknak. Jobban is szeretik, ha nem kezelik őket „kiskorúnak”. A személyiség- és a családfejlődés révén próbáltam megértetni velük: sok a feladat. E kommunikációs eseményen nélkülözhetetlen a Szentlélek. Az Európai Unió utófinanszírozó; előbb meg kell csinálni a megpályázott terveket, ha ez sikerül, megérkezik a rá való összeg. Isten van olyan hatalmas Úr, hogy Ő előre finanszíroz. Szó sincs arról, hogy keresztényként élek, vagyis mindenre Isten segítségével, lassan ébredek rá. Nincs értelme a drákói szigornak sem, de azzal is tisztában vagyok: az egyházi mulasztások is akadályozhatják a bérmálkozást. Egyelőre nem végzetes, ha a bérmálandók szülei nem járnak templomba, majd észreveszik fiukon-lányukon a fejlődést, s akkor kedvet kapnak tőlük.

Beton atyát diszkréten figyelmeztetem: szerintem ez kissé utópisztikus megközelítés, mivel nemhogy ez nem általános, a fiatalok folyamatosan „kibérmálkoznak” az egyházból. Azt felelte: éppen ennek visszaszorítása miatt lenne célszerű új módon szervezni a felkészítést. Úgy látja, számos esetben sem a plébános, sem a szülő, sem a hit­oktató nem készül fel igazán a bérmálásra, amely a Krisztusban való felnőttséget jelenti.

Magának a bérmáló püspöknek is erősnek kell lennie. Minden „szíre-szóra” nem mondhat le. Merthogy a szóbeszéd, a névtelenlevél-áradat őt sem kerülte el. Nevezték vörös püspöknek, sikkasztónak, fejére olvasták, hogy rontja a kaposváriakat. Vádolták azzal is, hogy a számára oly kedves gitáros énekekkel országszerte tönkreteszi az egyházzenét. Amikor a püspöki karban bejelentette, szívesen visszavonul, püspöktársai megnyugtatták: őket is érik támadások, esze ágában se legyen emiatt lemondani.

Szó esett a migránshelyzetről, a körülöttünk dúló háborúról is. Balás püspök nem gondolta volna, hogy életében erre sor kerül, de fontosnak érzi, hogy felkészüljünk erre (is).

– A sátán nem ment nyugdíjba. Olyan alvilági erők működnek körülöttünk, amelyeknek nincs földrajza. A gonosz szellemek ártanak ott, ahol csak tudnak. Szabad szemmel nem látható, komoly negatív erők ezek. Folyamatos imával és böjttel harcolhatunk csak ellenük.

Azt mondta, ő is ezt teszi, s imádkozik az egyházmegye papságáért – azokért is, akik tudomást sem vesznek róla, nem hívják, nem keresik –, s mindenkiért, aki lelki kapcsolatba került vele, megbíztak benne, és elfogadták tanácsait. A meglehetősen hosszú listán újságírók is vannak…

A sajtóról egyébként úgy nyilatkozott: örül, hogy a rendszerváltás után a média végre nevén nevezi az egyházi ünnepeket, eseményeket, a riporterek nagy része tisztában van a szakkifejezésekkel és szabatosan fogalmaz, de leginkább annak, hogy rendszeresen szó esik az egyházról mint meghatározó véleményformáló erőről.

Az ünnep kapcsán három emlékezetes eseményt emelt ki: a több mint két évtizede szervezett adventi találkozást a nagyszakácsi gyermekotthonban, ahol csüggtek szavain a lurkók; a teljesen kezdőknek nem misét, hanem mesét mondott. A 2005 adventjén a kaposvári KÉSZ-csoport Orbán Viktorral és Balog Zoltánnal szervezett beszélgetését is kincsként őrzi emlékezetében csakúgy, mint egy későbbi karácsonyvárót.

Ez utóbbin a Szenior Egyetem hallgatóinak tartott előadást, amelyre Repa Imre professzor kérte fel. Az egyetem auditóriumában nemcsak a hallgatósága érezte igazán jól magát, hanem ő is; jóllehet tanítása végére teljesen berekedt.