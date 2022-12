A misét követően az Ilia-udvarban, az öreg pincében folytatódott a rendezvény, ahol a Kapronca-Krizsevci terület borpüspökei és ministránsai segédletével mutatták be Ilia Csabát, az első magyarországi horvát borpüspököt. Ilia Csabáról elmondták: harminc éve borászkodik, s ő alapította a Csurgói Hegygazdák Egyesületét és 10 évig volt az elnöke. Ugyancsak ő alapította 20 évvel ezelőtt a Csurgói Borlovagrendet is. A csurgóiak borait ismerik a horvátok, a szlovének, de még a franciák is. Ezt követően Branko Sobota horvát nagypüspök adta át neki a püspöki botot, melyen a szalagok jelzik a horvát és a magyar nép barátságát.

Ilia Csaba igazán borivóknak való püspöki beszédet mondott: nincsen rossz bor, csak rossz borivó, és ha a bor árt a munkának, akkor ne dolgozzunk tovább – javasolta minden résztvevőnek. Tűz­zsonglőrök léptek fel és azt is megtudtuk: Smidéliusz Zoltán nyugalmazott evangélikus lelkész is borásznak készült, majd 30 évesen végezte el a teológiát és lett Somogy-Zala esperese, majd Dél-Magyarország evangélikus püspök helyettese, az evangélikus zsinat elnöke.