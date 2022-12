Folyamatosan érkeznek a karácsonyi felajánlások a MRSZ országos irodáiba és a gyűjtőpontokra. A szervezet többféle adománygyűjtési akciót is meghirdetett idén, hogy minél több rászorulónak segíthessen. Dobis-Lucski Zsófia kommunikációs vezető lapunknak azt mondta, a Kívánságlista elnevezésű program eredetileg november 30-ig tartott, de a kitűzött célt, hogy 1358 gyermek álmát valóra váltsák, addigra nem sikerült elérniük, ezért meghosszabbították a gyűjtést. Kiemelte, még mindig mintegy 100 gyermek kívánságát lehet teljesíteni december 15-ig, azonban most már csak pénzadományokat fogadnak el, a kért ajándékokat pedig majd a szeretetszolgálat munkatársai vásárolják meg.

Az MRSZ szeretetdobozokat is gyűjt idén. Tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodási termékekkel lehet segíteni. A felajánlásokat több somogyi református egyházközségben, a kaposváriban, a kaposmérőiben, a nagybajomiban, a fonyódiban és a balatonkilitiben, valamint a kaposvári református iskolában is le lehet adni. Dobis-Lucski Zsófia hangsúlyozta, azt tapasztalják: idén jóval kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy segítsenek.

A Katolikus Karitásznál az év végéig várják az adományokat. A szervezet idén nem csak tartós élelmiszerrel szeretné támogatni a nehezebb körülmények között élőket, hanem fatüzelésű kályhákkal is. Wittmer-Besze Erika, a szeretetszolgálat sajtóreferense megkeresésünkre elmondta, eddig már 200 kályhát tudtak vásárolni, ezeket a napokban el is kezdik kiosztani. A Kaposvári egyházmegyébe 10 jut majd. Wittmer-Besze Erika kiemelte, sajnos visszaesett a felajánlások száma. Azok is nehezebb helyzetbe kerültek, akik ilyenkor másoknak szoktak segíteni. A karitász azonban még várja a felajánlásokat, hogy a téli krízishelyzetben is tudjanak másoknak segíteni.

Hetente jelentkeznek segítségért

A Balatonboglári Evangélikus Egyházközségben december 5-én kezdődött el a cipősdoboz-adománygyűjtő akció. A felajánlásokat a hónap közepéig, december 15-ig lehet leadni a városházán és az evangélikus templomban. Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna, a Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye esperese lapunknak elmondta, a tartós élelmiszerek mellett takarókat, plédeket, tisztító- és tisztálkodási szereket, valamint pénzt is gyűjtenek.

– Nagyobb az igény a segítségre. Hetente legalább öt helyről kérnek tőlünk támogatást – hangsúlyozta az esperes. – Az a célunk, hogy Balatonbogláron és környékén legalább 150 családnak segíthessünk – tette hozzá.