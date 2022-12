Sorakoztak a deszkán a tésztabucik. Miután megkeltek kinyújtották ezeket és a rudakat megpörgették és fonatok lettek belőle. Durdane Iyi az úgynevezett simit receptjét nagymamájától tanulta. A 17 éves fiatal először jár külföldön, hazánkban tölt el három hetet.

– Egészségügyi intézményben tanulok és egy program révén a magyar intézményeket látogatjuk meg, segítünk a gondozói munkában – tette hozzá a török fiatal. Megjegyezte: az utóbbi időben nálunk egyre népszerűbb a férfiak körében is az ápoló hivatás. Három másik társával nem érkeztek üres kézzel. Az időseknek török kávét, teát kínáltak és több -féle süteményt, köztük az autentikus simitet is sütöttek. – Hagyomány, hogy a lányok 16-17 éves korukra már komplett tradicionális ételsort készítenek, a simit egy olyan kelt tészta, amelyet egy szőlőmustos szószba forgatnak, majd pirított szezámmag kerül rá és húsz perc alatt megsütik – mondta el Kétszeri Kármen, A Jövő Sugara Nonprofit Kft. koordinátora. A két kiló lisztből készült kenyérsütemény hamar elfogyott az idősek körében. – Nagyon ügyesek a fiatalok, ízlett a teájuk, az édességeik, a kávéjuk nekem kicsit gyenge volt, a perecük isteni finom ropogós – mondta el Karlovics Istvánné. Rózsi néni hozzátette: nagyon örültek a török finomságoknak, amelyeket először kóstolt meg. – Ők a második csoport, akik Törökországból érkeztek hazánkba, két idősotthonba is ellátogattak, ahol segítettek ágyazni, teríteni, a bátrabbak etettek is, de például pelenkázást is láttak – mondta el Nyári Renáta koordinátor. Hozzátette: a PTE Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziumban elméleti és gyakorlati tudást kaptak, az angol nyelvi órán lehetőségük volt kortársaikkal találkozni, gyakorolni a nyelvet.