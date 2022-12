100 éve hunyt el a Szőlősgyörökhöz, s Karádhoz is kötődő Gárdonyi Géza, akinek egyik legkedvesebb dalunkat, a Fel nagy örömre kezdetűt köszönhetjük, melyet még Cseh Tamás is énekelt. Karádi tanítóskodása után Devecserben kapott katedrát, és egy ottani imakönyvbe bejegyezve került elő a segédtanító csodás szerzeménye, amelyet Föld, nagy örömre kezdettel is énekelnek. A helyi templomban 1882 karácsonyán az éjféli misén hangzott el először gyermekkórus tolmácsolásában. Gárdonyi halálának centenáriuma még inkább ráirányította a figyelmet a tekintélyes életműre. Keller Péter, az író déd­unokája azt tapasztalja: egyre többen döbbennek rá arra, hogy mennyire meghatározó dédapja életművében a Jézus-követés, az apostolkodás, a gyakran példabeszédnek is beillő stílusban fogalmazott gondolatár. A szellemi hagyaték őrzője és népszerűsítője azt is elárulta: ezek Somogyhoz köthető kincsek, hiszen Szőlősgyörökben határozta el a Jézus-követést, ez volt a kezdőpont. Szerb Antal a szív írójának tartotta, megjegyezve: „különösen, ha állatokról vagy gyermekekről van szó, talál csodálatosan meleg, bensőséges hangokat…”

A dédunoka arról is beszélt: felfedezhetők még fehér foltok az életműben. – Kovács Gábor fiatal kutató Gárdonyiból habilitált, és a regényművészetéről jelentetett meg könyvet, Kovács Árpád és Cs. Varga István a világirodalmi párhuzamok elemzése területén jutottak jelentős eredményekre. Balázs Géza Gárdonyi nyelvművészetével kapcsolatban fedez fel és publikál újdonságokat. Nagy János Ádám pedig olyan számítógépes programot dolgozott ki, melynek segítségével lehetőség nyílt az Egri csillagok négy, dédapám életében megjelent kiadásának mondatról mondatra való összehasonlítására. Ezt rajta kívül nem tudta még senki elvégezni. A szövegváltozatok összehasonlításáról jelentettünk meg vele egy közös tanulmányt, kimutatva, milyen összhang van a szövegek változtatása és az írói elvek között.

A dédunoka büszkén újságolt el egy kedves történetet: Marci unokája azt mondta, miután a gimnáziumban megtartott Gárdonyi-előadása után felajánlottak neki egy ötöst: „Tanár úr, ezt én nem fogadhatom el. Nekem ez kötelességem.” Lőrincz S.