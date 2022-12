Podcast műsorainkban olyan somogyi emberekkel beszélgetünk, akik különlegesek a saját területükön, és olyan dolgokat mesélnek el nekünk, melyek értékesek, érdekesek lehetnek mindenki számára.

Podcastunk már elérhető a legtöbb platformon! iTunes, Google Podcast, Spotify, Deeezer alkalmazásokban is keress minket, Sonline Podcast néven!

2022. 12. 16.

Novak808 – Csak zenélni akarok!

Manapság nem lehet tudni, kiből és miért lesz sztár. A közösségi médiafelületek hihetetlen gyorsasággal emelnek ki egy-egy előadót, s csak rajtuk múlik, megélik, kihasználják a hirtelen jött lehetőséget, vagy eltűnnek rövidke rivaldafényük után. Novak808, azaz Novák Adrián nagyjából egy éve jelen a Youtubeon és TikTok-on, milliós hallgatottságú reggae számait imádják a fiatalok. A húszéves fiatalember kétségtelenül az egyik legfeltörekvőbb hazai rapper, még szavazani is lehet rá egy portálon. A Sonline Podcast stábját Novak808 saját otthonában, mini studiójában fogadta. Hallgassátok szeretettel.

2022.11.25.

Olyan témát jártunk körbe, ami mindenkit érdekel főképp itt a Balaton körül és persze Somogyban, de talán a Balaton turizmusa egy kicsit olyan téma, hogy minden magyar ember magáénak érezheti. S persze sokan hiszik azt is, hogy értenek a turizmushoz, hiszen mi ez mint hekk és lángos eladása gazdag német turistáknak.

Csakhogy a Balatonnál néhány éve Tóth Balázs és még néhány szolgáltató, valamint érdekképviseleti szerv elkezdett valami hekk és lángos kombinációnál jóval nagyobb dolgot. Ez pedig az egész éves Balaton koncepciója, vagy, ahogy Tóth Balázs is szokta mondani: a Balaton télen-nyáron menő.

2022. 11. 16.

Egész Somogy, de Kaposvár életét egészen biztosan soha addig nem látott mértékben bolygatta fel, amikor 1996-ban megérkeztek hozzánk az amerikai IFOR erők. Évtizedek teltek el azóta, az emlékezetes történetekből vagy legendák születtek, vagy elmerültek a feledés homályában. Mai műsorunkban Puskás Bélával beszélgetünk az akkori időkről.

Ő a Somogy Megyei Területi Védelmi Irodán dolgozott, ahol az amerikai hadsereg kaposvári és Somogy megyei tevékenységének segítése volt a feladata. Így rengeteg érdekes történettel és információval rendelkezik a katonai misszió mindennapjaival kapcsolatban. Puskás Béla Hajdúsámsonban született 1952-ben. Karrierje során tanári diplomát szerzett, elvégezte a Zrinyi Miklós Katonai Akadémiát, majd különböző katonai beosztásokban teljesített szolgálatot, legutóbb a kaposvári Hunyadi János laktanya parancsnokhelyettese volt. 1997-ben szol¬gálati nyugállományba helyezték, majd 1998-ban Kaposvár Megyei Jogú Város képviselője lett. 2000. január l-jével kinevezték a Somogy Megyei Temetkezési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, mely tisztet azóta is ellátja.

Mai műsorunkban Puskás Bélával Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője beszélget.

2022. 11. 09.

Néber Árpád nevét talán minden a somogyi sport iránt érdeklődő ember ismeri. Sebészként, sportsebészként, traumatológusként dolgozott évtizedeken keresztül több somogyi sportcsapat mellett is.

A közelmúltban derült ki, a doktor úr súlyos betegséggel küzd. Aktív pályájának zárásaként a közelmúltban több mint ezer szurkoló és sportoló búcsúzott tőle a Kaposvár Arénában.

A búcsúról, a betegség természetéről, és a szakmailag roppant sikeres és elismert évtizedekről beszélget vele mai műsorunkban Molnár Gábor, a Somogyi Hírlap sportújságírója.

2022. 10. 19.

Mai adásunkban egy különleges témáról – a pálinkakészítés művészetéről - beszélgetünk Gyenesei Istvánnal, aki 17 évig volt a Somogy Megyei Önkormányzat elnöke, a Somogyért Egyesület jelöltjeként lett országgyűlési képviselő, és a sportot, valamint a turizmust is felügyelő önkormányzati miniszter.

Kezdetben bérfőzető, majd a 2010-es „pálinkaforradalom” óta minden kétséget kizáróan az ország legeredményesebb magán pálinkakészítője. 2014 óta pálinkamester szakmérnök, egyetemen, illetve OKJ-s képzésen osztja meg tudását.

Pedagógus feleségével – Hajnalkával – közösen készítik egyedi stílusú remekeiket. Párlataik országos és nemzetközi versenyeken ezidáig 187 aranyérmet (melyből 55 champion) nyertek el. Hétszeres nemzet győztes, 3x lettek művei Kárpát-medence legjobbjai. 2015-ben ő készítette Európa legjobbját „Az év nemes párlatát”. Többször nyerte el Magyarország Legjobb Párlata címet, és ötszörös világkupa győztes. Elnyerte Magyarország - legjobb erdei gyümölcs párlata,- legjobb érlelt pálinkája, - legjobb kisüsti pálinkája, - legjobb erős pálinkája – címeket is.

A Magyar Pálinka Lovagrend tagja, a Fortissimus Spiritus cím tulajdonosa. A kaposvári családi házuk kertjében álló szentélyükben készülnek a Gyenesei Pálinkárium termékei, amelyeket „csak bőrbe kötve” vihetnek magukkal vendégeik. A Gyenesei Pálinkáriumot 2009-ben a Somogyi Értéktár részévé választották.

Gyenesei István néhány hónappal ezelőtt megkapta a Magyar Pálinka Nagykövete címet. Mostani adásunkban Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője beszélget vele.

2022. 10. 11.

Ha az a szó jut eszünkbe, hogy közbiztonság, akkor a legtöbbünkben azonnal felmerül, hogy ennek biztosítása bizony a rendőrök feladata. Pedig a somogyiak biztonságérzetének megteremtése nem csupán a rendőrökön múlik. Ez közös ügyünk és vállalásunk, melyért együtt kell tennünk.

Erről, és somogyi közbiztonság folyamatos javulásáról is beszélgetünk mai vendégünkkel Molnár Gáborral, a Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság főkapitányával. A dandártábornok közel öt éve vezeti a megyei kapitányságot. Az ő és kollégái munkáját folyamatosan javuló eredmények igazolják, legyen szó akár Somogy, akár annak kiemelt részéről, a Balaton partról.

Molnár Gábor önéletrajza szerint végigjárta a ranglétrát. Folyamatosan képezte magát, Tolna megyében osztályvezető volt éveken át, majd főkapitány helyettes lett. Somogyba 2017-ben érkezett, ahol előbb megbízott, majd kinevezett vezetőként felel nap mint nap biztonságunkért.

Mai műsorunkban Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője beszélget a főkapitánnyal közbiztonságról, áldozatvállalásról, a rendőri felelősségről. De olyan aktuális intézkedéseket is szívesen elemeznek, mint amilyen az elhíresült balatonszemesi igazoltatás, mikor egy magát nem személynek, hanem embernek valló sofőr ellenállt a rendőri intézkedésnek.

2022. 05.02.

Sonline podcast mai adásában a közelmúlt, lassan történelmivé szelídülő időszakát tekintjük át. Bödő Imre, jelenleg az EBC zrt szakmai igazgatója, tevékeny szerepet vállalt a rendszerváltást megelőzően is a somogyi és országos cégek privatizációjában. Akik megélték a 90-es évek forrongó gazdasági és társadalmi hangulatát, jól tudják, hogy tisztánlátás, a hozzáértés, és az információk helyes értelmezése lehetett a boldogulás egyetlen útja akkoriban. Erről az időszakról beszél nekünk a Sonline podcast mai vendége is, Bödő Imre, és olyan érdekes fogalmakkal ismertet meg bennünket, mint az előprivatizáció, a spontán privatizáció, vagy éppen az irányított privatizáció. Bödő Imre beszélgetőtársa, a vele több évtizedes barátságot ápoló Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője.

Mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, érdemes jobban megismerni a vendégünket, Bödő Imre privatizációs szakembert.

Bödő Imre az EBC Zrt. alapítója de a szakmai igazgatói feladatot is ő látja el a vállalatban. Már nagyon fiatalon, a közgazdasági egyetem befejezése után, több ezer főt foglalkoztató állami építőipari cég pénzügyi igazgatója lett. Magyarországon az elsők között hozott létre 1984-ben egy VGM-kát (vállalati gazdasági munkaközösséget), a REFLEX VGM-kát, ahol más építőipari cégek hatékonyság javításának menedzselésében vett részt. Ezután tanácsadóként belépett a privatizációs piacra. 54 állami céget privatizált tanácsadóként, 63 milliárd forint könyv szerinti értéken. A tanácsadás megmaradt ez után is, és több mint 15 éve már a biztosítási piacon dolgozik, ma már zömmel csak szakmai iránymutatásokat ad.

2022. 04. 02.

A mostani adásunkban Süli Jánossal, a paksi atomerőmű fejlesztéséért felelős miniszterrel beszélgetünk. Az atomerőmű bővítése körül kialakult közéleti és politikai viták, valamint az orosz-ukrán háború a somogyi emberek számára is fontossá tette, hogy foglalkozzanak, vagy legalább érdeklődjenek az energiabiztonság kérdéseiről. A beszélgetés során megismerhetjük nem csak a minisztert, hanem a villamosmérnököt, az országgyűlési képviselőt, végső soron magát az embert is a címek és titulusok mögött. Mindezek mellett hiteles képet kaphatunk arról is, miért van nekünk szükségünk Paks II-re, hogyan válhat életünk kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá, hogyan fejlődhet a gazdaság úgy, hogy közben kiemelten figyelünk a környezetünkre is.

Süli János miniszter beszélgetőtársa ebben a műsorban Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője. Évtizedes barátság köti össze őket, így olyan tények, érdekességek és történetek is elhangzanak ma, amelyeket mindenki számára érdekesek, és akár olyanok is, amelyekről még soha nem hallottak.

2022. 03. 15.

Első műsorunkban Szűcs Tibor, a Somogyi Hírlap szerkesztője beszélget Jóföldi Endrével a Precognox Kft tulajdonosával.