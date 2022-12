Gyerekek, akik hónapokra, gyakran évekre kiesnek az oktatásból. Tanulmányaikkal lemaradnak, társaiktól elszigetelődnek. Mindezek miatt pedig a betegség mellett önbizalomhiány, szorongás és depresszió is kialakulhat náluk. A beteg gyerekek oktatásával foglalkozó KórházSuli diákjaival együtt ezért arra jutott: a Mikulás mellett osztálytársaiknak is levelet írnak, amiben megosztják bánatukat és vágyaikat. A 12 éves Adél például nyirokrendszert érintő daganatos betegségben szenved, ezért az idei tanévben kimaradt az iskolából.“Az ügyeleten várakozunk, csomókat találtak a nyakamon. Nálatok most irodalomóra van, előveszem a tankönyvet. Máris hiányzik minden és mindenki. Még te is Vanessa, pedig mindig a számba dobálod a hajad, ahogy beszélsz. Egyszer, az egyik korábbi műtét alatt azt álmodtam, hogy az iskolapadban ülök. Hallom a zsivajt a szünetben, te is ott voltál Zsuzsi, a táskádból folyt ki a tankönyv. Intettél felém én meg nevettem. Rossz volt felébredni.” – írja Adél. Vicának (13) a színjátszás a szenvedélye, de az egyik szereplőválogatáson rosszul lett, akkor derült ki, hogy Crohn-beteg.

“Szombat 10 óra, Bori az előbb írt, hogy mindjárt ő következik a színpadon - én meg bámulom itthon a fizika könyvet. Legalább nem tesi - annál nincs rosszabb. Még a fájdalom sem, azt legalább eltünteti a fájdalomcsillapító. Egy madarat rajzolok a lap sarkára és közben a barátok üzeneteit olvasom, “mennyi leckét küldjek még?”, “meddig leszel távol?”. Zéti (11), aki egy csomó hangszeren játszik, imád szerelni és rajong a természetért, most a kórházból írt barátainak, mert épp rosszabbul van daganatos betegsége miatt. “Hiányzik ám a nyüzsi, pedig volt itt az osztályon minden az elmúlt öt hónapban, bohócok, zenészek, meg oltári nagy társasjáték partik - jut eszembe, Vivi nénitől azóta azt hallgatom, hogy megvert Dámában, majd búcsúképp kikap tőlem, ez a terv - de azért titeket ez nem pótol.” A KórházSuli kampánya Zéti levelével indul. Adél, Vica és Zéti a KórházSulival igyekeznek pótolni lemaradásukat. “Sok gyermek és fiatal küzd hosszan tartó betegséggel, és az elmúlt évek karantén időszakai óta ugrásszerűen megnőtt a pszichés terheltséggel jelentkező fiatalok aránya is. A tanulás az eszköz, amivel visszasegítjük őket korábbi életükbe. Ha ezen a területen visszanyerik a kontrollt, az segítheti a gyógyulásukat is.” - mondta el Tóthné Almássy Monika, a KórházSuli vezetője.