Igazi karácsonyi angyalként jelentek meg a masszőrök szombaton a kaposvári Liget Időskorúak Otthonában, a hátukra csatolt angyalszárnyakkal. Egy országos akcióhoz csatlakozott első ízben a somogyi megyeszékhely. A program öt évvel ezelőtt indult Gyomaendrődről, Simon Mária masszőr oktató kezdeményezésére. Jelenleg nyolcvan masszőr vesz részt benne negyven városból. Az ünnepekre készülődve ingyenes kényeztetésben részesítik a kiválasztottakat. Korábban rendőrök, tűzoltók illetve egészségügyi dolgozók kapták ezt az ajándékot, az idén a szociális intézményekben élő idős embereket és az ott dolgozókat lepték meg.

– Karácsony előtti ajándéknak szántuk! – mondta mosolyogva Kolozsvári Ildikó, aki egy masszázsszalon tulajdonosa és üzletvezetője egyben, és nagyon szeret segíteni az embereken. – A jelmezeinket mi szereztük be, készültünk az alkalomra. Ahány jelentkező van, mindenkit ellátunk. A Liget otthonban jelenleg legalább tizenöten várnak arra, hogy jobb egészségi állapotba kerülhessenek egy masszázs után.

– Most jó, de az lenne az igazi, ha minden harmadnap fel lehetne venni egy ilyen kezelést! – mondta elégedetten a 86 éves Karlovics Istvánné, aki két éve él az otthonban. – Ennyi idős korban már hol itt, hol ott fáj az ember teste, de az egészségem alapvetően nem rossz. Egyedül nem tudnám ellátni magam...

A Karácsonyi Masszőr Angyalok Programba négy masszőr lépett be Kaposváron. Németh Ferenc az akció helyi szervezője 2016 óta dolgozik masszőrként. Régóta készült a pályára, még akkor tetszett meg neki ez a munka, amikor saját magát kezelték. Hobbinak indult, és most ott tart, hogy természetgyógyásznak készül, reflexológus tanulmányokat folytat és jövőre szakvizsgázhat. Ha érkezik számukra megkeresés, akkor ennek lehet folytatása karácsonyon kívül is, mondta Németh Ferenc, de hangsúlyozta, hogy csak a saját nevében beszélhet.