Az egyesület levélben fordult segítségért a kaposvári és a megyei közgyűléshez. A kaposvári képviselők meg is szavazták a működési költségekhez szükséges támogatást, és azóta az önkormányzat megküldte a kétmillió forintról szóló támogatási szerződést. A megyei közgyűlésben a képviselők kezdeményezték, hogy aki tud, egyénileg is csatlakozzon a támogatók köréhez.

– Előremenekülnénk az energiaárak emelkedése miatti szorult helyzetből, ezért önerőből megrendeltük három intézményünkre a napelemes rendszereket – mondta Hegedüs Lajos elnök. – A 42 millió forintból 21 milliót kifizettünk előlegként, de az összeg másik felére elapadtak a forrásaink, ezért indítottunk gyűjtést.

2021-ben az általuk fenntartott 24 intézmény rezsiköltsége 28 millió 900 ezer forintot tett ki. A 2023-as évre megkötött szolgáltatói szerződések és árajánlatok alapján ez a szám 130 millió forintra nőtt. Ezt egy állami feladatot ellátó szociális és köznevelési intézményhálózat képtelen kigazdálkodni, mondta lemondóan az elnök, aki tovább sorolta a példákat. A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ gázszámlája 2021-ben egész évben nem érte el a hatmillió forintot, azóta csak az októberi majdnem kétmillió forint volt. A Napsugár Aquaponiás és Szociális Központban azonban borús időben is jól vizsgázott a napenergia, ezért akarnak további két kaposvári, és egy nagyatádi bentlakásos intézményükre napelemeket szerelni.

Szeptemberben kértek segítséget az államtól, ahonnan még nem érkezett válasz, pedig a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárságához és az energetikáért felelős miniszterhez is címeztek leveleket. Pályázatokat nyújtottak be, egyet sikerült elnyerniük, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.-től egy 3,5 millió forintos támogatást kaptak, de az E.ON-hoz benyújtott pályázatukat elutasították. Somogyban 144 vállalkozást kerestek meg, eddig a címzettektől összességében nem egészen 900 ezer forint futott be. Főként a kisvállalkozások adakoztak. Magánszemélyektől is érkeztek kétezer és ötvenezer forint közötti összegek.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének a megye minden városában működnek helyi csoportjai, és a megye területét ellátó intézményei. Évente 1600 rászoruló számára biztosítanak szolgáltatásokat, és több mint 200 munkavállalót foglalkoztatnak. Közülük 135-en megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek, a többiek gondozók, ápolók, gyógytornászok.

Kétszáz embernek adnak munkát megyeszerte

Szolgáltatásaik a születéstől a halálig elkísérik az érintetteket, mert van korai fejlesztőközpontjuk és hospiceszolgálatuk is. Működtetnek fejlesztő óvodát, iskolát, köznevelési intézményeket. Nappali szociális intézményeikben ellátást nyújtanak és fejlesztési foglalkozásokat végeznek. Támogató szolgálatokat indítottak a megye területén, munkába, iskolába szállítják a rászorulókat, és otthoni ápolást is adnak. A bentlakásos intézményeikben súlyosan, halmozottan sérült emberek elhelyezését biztosítják, összesen 59-en élnek itt. Nekik nem lesz hová menniük, ha bezárják a kapukat, mert sokaknak már idősek vagy elhunytak a hozzátartozói, ezért a gondozásukat másutt nem lehet megoldani.



Lassan ugyan, de halad a megoldás felé a mozgássérültek somogyi szervezete

Fotó: Lang Róbert

Sokan segítettek, de az állami válaszra még várnak