Immár a 33. Karácsonyi muzsika koncertet tartották csütörtökön a kapos­szerdahelyi templomban. Nem titkolt cél, hogy helyi fellépőkkel köszöntsék az ünnepeket, mondta a szervezők nevében Mester József, a Kaposszerdahelyért Egyesület elnöke. Több mint negyven kaposszerdahelyi gyermek jár a szennai iskolába, közülük sokan a művészeti iskola növendékeiként betlehemes játékot adtak elő, és az óvodások is bemutatkoztak a karácsonyi műsor résztvevőjeként. Karácsonyi dalokat adott elő a Sonoro Duo, Bogáthy Gábor trombitán és Szili Zoltán orgonán játszott. Márkus András és Márkus Barnabás csellón muzsikált, és a templom gitáros kórusa is énekelt csakúgy, mint a Kaposszerdahelyi Nyugdíjas Egyesület énekkara. Gőbölös Kriszta is énekes előadással lépett fel, míg Szabó Virág fuvolázott. Vajda-Horváth Éva versmondó szavalt, és a koncerten ünnepi köszöntőt mondott Vörös Péter plébános.