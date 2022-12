Az eseményt minden évben megszervezik, hogy köszönetet mondjanak azoknak, akik idén is támogatták munkájukat. Süteményt, teát és forralt bort kínáltak az arra járóknak. Bálint Lehelné zónaelnök, a Fonyódi Lions Club titkára lapunknak elmondta: szeretnék ha minél többen megismernék a világ második legnagyobb jótékonysági civil szervezetét, amelynek itthon 42 klubja van. Kiemelte: Fonyódon már harminc éve működik a szervezet, a közösséget jelenleg 27-en alkotják.

Bálint Lehelné kiemelte: leginkább rászoruló gyerekeket segítenek. Idén is vásároltak szemüveget azoknak, akiknek a szülei saját forrásból nem tudták megvenni. A fiatalok táborozását is támogatták idén és filléres ruhavásárt is szerveztek. Ehhez a németországi testvérklubjuktól kaptak egy kamionnyi ruhát. A Fonyódi Lions Club egészségnapot is szervezett, ahol fogászati és szemészeti vizsgálatot, valamint hallásszűrést tartottak.

A klub titkára hozzátette: a karácsonyi szeretetvendégségen majdnem 100 ezer forintnyi adományt gyűjtöttek össze. A balatoni klub karácsony előtt is folytatja munkáját. Hét családnak adományoz élelmiszerutalványt. A balatonfenyvesi, a lengyeltóti óvoda, a lengyeltóti iskola rajzszakkörösei és a fonyódi öregek napközi otthona kap majd ajándékot.