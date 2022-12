A Jó reggelt Magyarország című műsorban elhangzott: január 10-ig dönt a kormány, hogy mekkora támogatást ad a kormány a tízezer fő feletti települések önkormányzatainak a megnövekedett rezsiköltségek kompenzációjára. Kaposvár polgármesterét arról kérdezték, hogy milyen mozgástérrel futnak neki az önkormányzatok a 2023-as évnek.

Szita Károly hangsúlyozta: 2023-ban az önkormányzatok előtt álló legnagyobb kihívás a megnövekedett energiaköltségek kigazdálkodása lesz. A települések eddig is megtették, amit tehettek, takarékoskodtak, átszervezték a működésüket, de a kormányzati támogatáson túl további segítségre is szükségük van. A polgármester azt mondta: az Európai Uniónak is lépnie kell, egyrészt a szankciós politika befejezésével, másrészt azon források megnyitásával, amelyek megérkezésével az önkormányzatok energiakorszerűsítést szolgáló beruházásokat hajthatnának végre.

– A rezsicsökkentés fenntartásával a kormány jelentős összeget hagy az embereknél, a kaposvári háztartások esetében például egy évben ez mintegy ötmilliárd forintot jelent, ugyanakkor az intézmények fenntartása és üzemeltetése, a közvilágítás és a közétkeztetés fenntartása nagy nehézségeket okoz – emelte ki Szita Károly.

A rádióinterjúban szó esett arról is, hogy Kaposváron az intézmények esetében a villany és a gáz 4 milliárd forinttal kerül majd többe jövőre, mint idén, míg a város életének átszervezésével több mint egymilliárd forintot sikerült megtakarítani úgy, hogy az intézményekben zajló munka nem szünetel.

Szita Károly azt is elmondta, hogy ezt a polgárokkal közösen sikerült elérni.

Az MJVSZ elnökét az Ursula von der Leyennek írt levélről is kérdezték. A polgármester válaszában azt mondta, egyelőre nem érkezett válasz, de biztos benne, hogy az Európai Bizottság elnöke előbb-utóbb reagál a magyar települések vezetőinek többsége által aláírt dokumentumre.

– Ha az semmitmondó lesz, az is mond valamit, ha pedig konkrétum, akkor abban bízom, hogy végre a mi érdekeink képviselete is érvényre jut – fogalmazott Szita Károly.