Azon túl, hogy munkavállalók tömegei járnak Siófokra dolgozni, nincsenek településeken átívelő, összehangolt fejlesztések, hiányzik a közös gondolkodás és a gazdasági központ gesztor szerepe – hangzott el a siófoki értelmiséget és helyi vállalkozókat összefogó SióKör decemberi találkozóján, amelynek vendégei a Siófokot övező települések polgármesterei voltak, akik szerint szükség volna közös programokra és a járási székhely iránymutatásával alkotott vízióra. Siófokra zászlóshajóként tekint a környezete, azonban jelenleg súlytalannak tartják annak ellenére, hogy a város potenciálja nemcsak térségi, de országos szinten is jelentős. „Nem tudunk egymásról, nem dolgozunk együtt, nem segítjük egymást” – hangzott el a SióKör legutóbbi találkozóján. A probléma nem tekinthető újszerűnek, a Kör ezért is hívta találkozóra a térségbeli polgármestereket, akik egytől egyig arról számoltak be, hogy a város és a környező falvak között a korábbi szoros kapcsolat távolságtartóvá vált. Az önkormányzati feladatkörök jelentős részének centralizációja és a kistérségi együttműködések 2014-es leépülése is lazított a kapcsolatrendszereken, pedig – mint kiderült – a településvezetők igényelnék azokat az egyeztetéseket, amelyek mentén kapcsolódni tudnának a városi fejlesztésekhez vagy legalább is az irányokhoz. A polgármesterek szerint Siófoknak gesztorszerepet kellene betöltenie. Szívesen tájékozódnának és egyeztetnének, hogy a gazdasági potenciállal rendelkező térségi központ milyen fejlesztéseket tervez, amelyekhez akár a falvak is csatlakozni tudnak. Szatmári Kornélia, Ádánd polgármestere és Tóth András Károly, Nagyberény vezetője amellett érvelt, hogy a kommunikáció és az információcsere elemi érdeke lenne az egymás közelében élőknek. Tab polgármestere is egyetértett abban, hogy a nagynak kell magával húznia a környéket. Schmidt Jenő az együttműködési lehetőségek terén annyiban árnyalta a képet, hogy a szorosabb kapcsolatok azért sem működőképesek már, mert az államhoz kerültek olyan, korábban önkormányzati és térségi feladatok, mint az oktatás, az étkeztetés vagy az ivóvíz- és szennyvízkezelés.