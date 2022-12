A 40-50-60 éve érettségizettek közössége iránymutatást ad, és a mai felbolydult világban szükség van erre a stabilitásra, mondta Vámosi László igazgató, aki Dér Tamás alpolgármestertől emlékplakettet vehetett át a gimnázium nevében. Az iskola az értékekről szól, mondta Szijártó István, Kaposvár díszpolgára, aki alapító tagja volt a baráti körnek. 1956-ban orosz tagozatos diákként kezdte, majd később irodalomtanárként dolgozott ugyanott. Az ünnepségen köszöntötték Müller Ferenc családját, és a 88 éves Hodics Károlyt is, aki még a Somssichba járt.

A mellkassebész professzor a szabadságot kereste

A táncsicsos lét szellemi forrás, amely lendületben tart mindmáig – mondta Molnár F. Tamás mellkassebész professzor, aki 1968 és 72 között volt a gimnázium tanulója. Dolgozott a marcali kórházban, megalapította a pécsi 400-as klinika, később a győri kórház mellkassebészetét. Élt Németországban, dolgozott Angliában és Skóciában. Pályája alatt 7000 nagy műtétet végzett, 2006-ban Bejrútban háborús körülmények között is operált, 2012-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett, emellett okleveles történész. A vallás és az irodalom is foglalkoztatja. A gimnáziumi évei legfontosabb momentumának a szabadság keresését tartja.

Egyetlen biciklitől a cégbirodalom alapításáig

Boross László mérnök és üzletember szülei nagybajomi pedagógusok voltak. A nagyapja, az édesapja, a nagybátyja és a nővére is a Táncsics gimnáziumban tanult, ő maga matematika-fizika szakon végzett. Diplomázott a keszthelyi Agártudományi Egyetemen, Hollandiában közgazdaságtant tanult. Dolgozott a nagybajomi tehenészetben és a Mezőgazdasági Kutatóintézetben is. 1990-től egy kanadai cég tanácsadója lett, majd egy chicago-i céget irányított. 25 éve a saját cégeit működteti hazánkban és a világon. A tudáshoz kevés a készség, szorgalom is kell hozzá, hangsúlyozta, és visszaemlékezett arra, hogy egykor családban mindössze egyetlen biciklijük volt. A gimnáziumban nem volt minden napja sikeres, de szorgalmasan tanult.