Siófok–Töreki Mint arról korábban már írtunk, veszélybe került a töreki lómenhely, miután árverezésre bocsátották a tevékenység főhadiszállásának számító épületet, amely az Agrárminisztérium tulajdonában van. Az árverésre többszöri próbálkozás után a menhely egyik támogatója be tudott jelentkezni, azonban az épületet még nem tudták megvenni. – Hatvan napja van rá a támogatónknak, hogy kifizesse az épület vételárát, ez 96 millió forint – mondta Czinkóczky Csaba, a Dharma Ló- és Állatmenhely alapítója. – Nagy szükség van erre az épületre, hiszen a menhely tanyaközpont nélkül olyan lenne, mint egy fej nélküli ember.

A másik nagy gond a lovak takarmányát biztosító 32 hektáros földterület sorsa. A legelőként használt földek elengedhetetlenek a működéshez.

– Télen így is szénázni kell, de ha még ezek a földek se lennének, azzal az egész projekt törzse veszne el – mondta Czinkóczky Csaba. – A kuratórium egyik tagja eladná a tulajdonában lévő földeket. Ezekre lenne megfelelő vevő egy másik kuratóriumi tag személyében, aki jelenleg is társadalmi munkában dolgozik ezeken a földeken. Csakhogy a földtörvény értelmében elővásárlási joguk van a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak. Jelentkezett is az egyik szomszédos föld birtokosa, ám az alapítványunk vitatja ezt a jogot. Úgy tudjuk, hogy nem földműves, hanem őstermelő a szomszédos föld tulajdonosa és információink szerint nem is él életvitelszerűen Siófokon – mondta el Czinkóczky Csaba.

Megkerestük a Somogy Megyei Kormányhivatalt, hogy megtudjuk, hol tart most az eljárás és mi ilyenkor a gyakorlat. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Kormányhivatal jelenleg az elővásárlásra jogosult által benyújtott elfogadó jognyilatkozat jogszabályi megfelelőségét vizsgálja. Ezt követően a jogszabályoknak megfelelően fogja az elővásárlási ranghelyek figyelembevételével megküldeni a jegyzéket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei területi szervezetének. Úgy tudjuk ez alapján a földbizottság hozza meg a végső döntést.

Czinkóczky Csaba elmondta: csak azt szeretné, ha az állatok sorsa biztonságosan rendeződne. – Nekem is és a földet megvásárolni kívánó kuratóriumi tagunknak is élete projektje ez a menhely, az év 365 napján ezért dolgozunk – hangsúlyozta a siófoki állatvédő.

Elővásárlási joga van a szomszéd földek gazdáinak

A magyar földtörvényt úgy alakították ki, hogy ne legyenek visszaélések, ezért is van elővásárlási joguk a szomszédos földek gazdáinak, de attól tartok, hogy ezt is valahogy ki lehet játszani, mondta az alapítvány elnöke. Czinkóczky Csaba hozzátette: az általuk gondozott állatok egyszer megmenekültek a vágóhídtól, s náluk új életet kezdhettek. Azt szeretnék, ha a hiánypótló tevékenységet végző menhely is kapna ugyanerre egy esélyt a társadalomtól.