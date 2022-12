Elkészült az új konyha a kaposszerdahelyi szociális alapszolgáltatási központnál, pénteken adták át. A fejlesztésre közel 80 millió forintot költöttek, Gelencsér Attila ország­gyűlési képviselőt és Biró Norbertet, a megyei közgyűlés elnökét is meghívták az átadásra. Korábban naponta átlag 80 ebédet főzhettek, ezután akár 200 is készülhet. A szociális ellátáson kívül a bölcsődére és az óvodára is főznek.

– A beruházás 80 millió forintba került, ebből csaknem 10 millió forint volt az önrész – mondta Prépost László kaposszerdahelyi polgármester. – Modern gépek segítik a három konyhás munkáját: a két nagy teljesítményű villany főzőüstön kívül krumplisütőt és dagasztógépet is beszereztek, s korszerű elszívóberendezést is üzembe helyeztek. Külön személyzeti öltözőt és szociális helyiséget alakítottak ki. H. M.