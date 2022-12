Közlekedésbiztonsági képzést szerveztek a somogyi polgárőröknek a hétvégén Kerekiben, összesen 30-an vettek részt a szakmai találkozón. A megyei rendőr-főkapitányság munkatársa tartotta az oktatást a kereki művelődési házban.

A jelzőőri és a karos forgalomirányítási tudnivalókon kívül a téli közlekedés veszélyeiről és a főbb baleset-megelőzési tanácsokról is szó volt a rendezvényen. Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke azt mondta: a siófoki, az iharosberényi, az andocsi és a tabi polgárőrökön kívül nagybajomiak is bekapcsolódtak a szakmai programba, amit a Közlekedéstudományi Intézet támogatott. Hangsúlyozta, hogy hosszú távon is fontos a képzés, a csapat hatékonyan tovább gyarapította az ismereteit.