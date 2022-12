– Harmincegy traktort, tűzoltóautót, betonkeverőt és terepjárókat öltöztettünk ünnepi fénybe, például az én terepjárómra 220 méternyi égősor került – mondta Tóth Dániel, a felvonulás szervezője, Dél-Balatoni 4x4 Terepjárós Egyesület tagja. Hozzátette: az elmúlt években sikerült hagyományt teremteni a felvonulással.

– A helyi és környékbeli lakosok mellett Ajkáról, Ságvárról, Gárdonyból és Bókaházáról is érkeztek érdeklődők, nagy öröm számunkra, hogy egyre messzebbről jönnek hozzánk, hogy megcsodálják a kivilágított gépeinket – jegyezte meg a szervező. Tóth Dániel elmondta: a járványhelyzetben döntötték el, hogy szeretnének egy fényfüzérekkel díszített konvojt indítani.

– Mivel három éve a koronavírus miatt elmaradtak a rendezvények, sok vendéglátóhely be is zárt, akkor döntöttük el, hogy kellene valami olyan felvonulást szervezni, amely örömet okoz a bogláriaknak és a lelleieknek – mesélte a kezdeteket a szervező. Idén is a betonmixer volt az egyik legnépszerűbb a fényárban úszó járgányok között.