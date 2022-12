Az orvosok több mint hatvanféle eszközre pályázhatnak. Ezek között található kardiológiai, angiológiai, sürgősségi, különböző diagnosztikai és terápiás eszköz, valamint újraélesztő táskák, defibrillátorok és ultrahangkészülékek is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint az egészségügyi rendszernek az elmúlt években több kihívással kellett szembenéznie és egyre inkább felértékelődik a lakóhely közeli alapellátás népegészségügyi és megelőző szerepe.

Dús István, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Somogy Megyei elnöke lapunknak elmondta, az elmúlt években is sok eszközhöz jutottak hozzá a háziorvosi szolgálatok, azonban továbbra is fontosak és szükségesek az eszközvásárlást segítő pályázatok.

Hetvenen túliak, nem népszerű háziorvosnak lenni

Dús István arról is beszélt, még mindig nagyon sok praxis betöltetlen a megyében. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint 24 háziorvosi körzetben nincsen doktor. Dús István hozzátette, egyre több az idős munkatársuk. Sokan már hetven­évesek is elmúltak, a fiatalok körében pedig egyáltalán nem népszerű a háziorvosi munka. Ehhez több más mellett elengedhetetlen a háziorvosok meglévő eszközparkjának korszerűsítése, fejlesztése és szükség van új készülékekre is, melyekkel növelhető a helyben elvégezhető vizsgálatok köre és száma.