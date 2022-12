Az együttműködés célja, hogy a szakképzési centrumhoz tartozó iskolák diákjai megismerhessék az egyetem által kínált lehetőségeket. Ennek érdekében a centrumhoz tartozó középiskolákban közösen népszerűsítik a fiataloknak kínált szakokat, lehetőségeket.

Weimann Gáborné kifejtette, a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben 56 szakmában oktatják a tanulókat, akik közül sokan kiemelkedő eredménnyel mennek tovább egyetemre. „A mai világban, amikor számos átalakulás, jogszabályi változás történt, és akkor, amikor az egyetemek maguk határozhatnak a felvételi követelményekről, különösen fontos, hogy a fiatalok megfelelő információkhoz jussanak. Partnerségünk jól szervezett tájékoztatást tesz lehetővé” – emelte ki. Hozzáfűzte, nagy hangsúlyt fektetnek az általános iskolások beiskolázására is, és az együttműködés révén most már nekik is egy teljes életpályát tudnak felvázolni, ami vonzó lehet a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt.

A főigazgató egyetértett azzal, hogy a jövőben érdemes tovább bővíteni a közös munkát, akár az okleveles technikusi képzések, akár a szakmai tananyag fejlesztése, akár az oktatóik kompetenciafejlesztése terén.

„Az együttműködésünk a jövőben még szorosabbá válhat. A térségi szakember-utánpótlás biztosítása érdekében akár közös okleveles technikusi képzések is születhetnek, ahonnan egyenes út vezet a Széchenyi-egyetemre, életpályát kínálva a kaposvári és Kaposvár környéki fiataloknak” – fogalmazott dr. Kovács Zsolt. A kancellár elmondta, érdemes az egyetemet választani, hiszen meghatározó ipari partnerekkel gyakorlati tudást, értékes diplomát ad. Az egyetemi infrastruktúra, a győri kampusz egyedisége, a korszerű kollégiumok, a pezsgő hallgatói élet egyaránt vonzó a fiataloknak. Mint mondta, a Széchenyi István Egyetem erőssége a tehetséggondozás, az itt tanulók a Formula Student-sorozatban és a Shell Eco-marathonon a legjobbak között számon tartott győri hallgatói csapatokban küzdhetnek a versenypályákon. „A villamosmérnökök SZE-SAT csapata űrtechnológiával foglalkozik, az építőmérnökök betonkenucsapata is kuriózum, a közgazdászok az országos pénzügyi esettanulmányi versenyeken, míg a jogászok a perbeszédversenyeken érnek el kiemelkedő eredményeket” – sorolta a további példákat.

Dr. Kovács Zsolt beszélt arról is, hogy az egyetem a hátrányos helyzetű térségekből érkező tehetséges hallgatók támogatására külön ösztöndíjat alapított, számos sportolási és kulturális lehetőséget és nemzetközi közeget biztosít. „Együttműködésünk lehetővé teszi, hogy a Kaposvár környéki fiatalok is megfelelően tájékozódhassanak ezekről a lehetőségekről” – zárta.