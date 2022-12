– Az a mondás járja, hogy a párnak a fagyöngy alá kell állni és ha itt csókolóznak, akkor örök lesz szerelmük – mondta el Szegleti László, aki több csokornyi fagyöngy mellett gombát, diót és mogyorót is hozott. Gayer Erzsébet Somogysárdról adventi koszorúit és manóit kínálta a vásárlóknak. Kristóf Katalinnál zanótot is lehetett kapni, amely a a grincsfák alapja. De az édesszájúakra is gondoltak a kaposvári nagypiacon.