A Hello Balatonlelle közösségi oldalán osztottak meg egy vasárnapi képet, ahol felhívják a kedves vendégek figyelmét a nyitvatartásra. Ha valaki mégis korcsolya nélkül érkezett a hétvégére, akkor sem kell félni, mert az elmúlt évekhez hasonlóan a BL Yacht Klubban bérelni is lehet. A balatonboglári jégpálya is várja a látogatóit az ünnepek alatt is.