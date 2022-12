Színes szalagokkal átkötött tasakokban különleges bonbonok is kaphatóak voltak. – A legjobban a pálinkás csokoládét keresik, de népszerűek a fehér csokis gyümölcsök is – mondta el Boros Bernadett. Emellett rengeteg aszalványt is kínáltak, mint például mangót, gyömbért, áfonyát, szilvát. Az édesszájúakra a kinti részen is gondoltak.

– A zselés és a gumicukros szaloncukrot vitték a legtöbben – árulta el Szalai Erzsébet kereskedő. Standjánál szebbnél szebb koszorúkat, sírdíszeket kínált. Már ezer forintért vásárolhattunk gyertyás karácsonyi díszt. A húsos pultoknál is jó pár percet kellett várni, mire sorra kerültünk. Jól fogyott a szűzpecsenye, a darált sertéshús és kacsacomb is került a kosarakba. Az árusok többsége szombat délig várja még a vásárlókat a kaposvári nagypiacon.

Kaposvári Nagypiac aktuális árai 2022. december 23. Termelői fürjtojás 1000 Ft/24 db S-es méretű tojás 71 Ft/db-tól Házi tej 300 Ft/l-től Mandarin 690 Ft/kg-tól Banán 490 Ft/kg-tól Csiperke gomba 1500 Ft/kg-tól Olasz szőlő 790 Ft/kg-tól Piros grapefruit 990 Ft/kg-tól Fejes saláta 350 Ft/db-tól Piros retek 250 Ft/cs-tól Batáta 890 Ft/kg-tól Póréhagyma 390 Ft/db-tól Fürtös paradicsom 1450 Ft/kg-tól Levescsomag 600 Ft/ cs-tól Savanyúság- kis uborka 1100 Ft/kg-tól Sav. cser. paprika 1000 Ft/kg-tól Sav. vitamin saláta 900 Ft/kg-tól Sav. gyöngyhagyma 1450 Ft/kg-tól Termelői paradicsomlé 500 Ft/ü-től Fagyöngy 400 Ft/cs-tól Magyar piros alma 299 Ft/kg-tól Chia mag 490 Ft/10 dkg Szezám mag 290 Ft/10 dkg Cékla 350 Ft/kg-tól Szárazbab 1000 Ft/kg-tól