Kislányként ki ne álmodozna szép ruhákról, jó fotókról és a leginkább hollywoodi filmekből ránk kacsingató modellkarrierről? A kaposvári Munkácsy gimnázium végzősének ugyancsak dédelgetett álma, hogy modell legyen, s úgy tűnik, tervei nem légből kapottak.

– Nyáron a balatonfenyvesi szörfiskolánkban dolgozom. Ott ismerkedtem meg az üvegművész Balogh Eszterrel, aki egykor oktatásra jött hozzánk, ám az évek során barátok lettünk – mesélte Károly Kata, hogyan került hozzá a divat világa.

– Katát kiskora óta ismerem. Láttam, ahogy felnő és egyre szebb lesz. Van egy egzotikus bája, amely az általam készített üvegpillangókkal összeilleszthető – vette át a szót Balogh Eszter, aki többnyire színes ablakokat restaurál, ám művészként is bontogatja a szárnyait. Szívesen készít színes üvegpillangókat, amelyek dekorációként szolgálnak. Eszter a koronavírus miatti bezárások alatt arra keresett új lehetőségeket, miként tudná népszerűsíteni a termékeit. A kézművesek az interneten együtt ötleteltek azon, hogyan maradhatna fenn a vállalkozásuk. Egy ilyen közösségi oldalon ismerkedett meg a fotós Sopronfalvi Ildikóval, akivel azóta két közös projektet valósítottak meg: egy Csipkerózsika világát és egy fashion vonalat idézőt.



– A harmadik projektünk szintén egy fashion vonal, amelyhez egy dögös nőt kerestünk, aki a pillangók között érvényesülni tud. A szépsége volt az elsődleges, az csak külön plusz, hogy még barátok is vagyunk.

Gyönyörű fotósorozat készült, olyan, amilyet elképzeltem – mondta az üvegművész, aki Zimits Andrea divattervezővel alkotott közös kollekciót. A művészek az újrahasznosítást helyezték a középpontba. A ruhák és a fejdíszek is különleges hatást váltanak ki még a modellből is.

– Ránézésre merésznek tűntek a ruhák, de az összhatás nagyon tetszett. A fotózás alatt egészségesen elfáradtam. Folyamatosan igazítottak rajtam valamit. Hol a sminkem, hol a frizurám. Egy alapsminkkel indítottunk egy piros ruhához, majd egyre több szín került rám – mesélte Kata, az üvegművész ékszereit is bemutatta. A legnagyobb nehézséget a fejdísz jelentette neki a maga másfél kilójával.

– Néha kértem egy kis pihenőt, és a végére nagyon megéheztem – nevetett 183 centiméter magas lány, aki a piros ruha után egy zöld pávásban, és egy sárgában is tündökölt. A róla készült fotók egy olasz divatmagazin címlapján kaptak helyet. A magazin lapjain a többi viseletet is bemutat, amelyek az üvegpillangókat is népszerűsítik. Hamarosan hazai divatlapokban is helyet kap Kata a pillangókkal. A művészek már tárgyalnak a folytatásról. A fiatal lány nem titkolt vágya, hogy modellként érvényesüljön, ám egyelőre az érettségire koncentrál.

– Egy ideig röplabdázóként Amerikába készültem, ám egyelőre az érettségi vizsgáimra koncentrálok, a röplabdát most inkább abbahagytam – mondta Károly Kata, akinek családjában a sport az első helyen szerepel.



Amerika és Japán hívta, Európa várja



Károly Katát egy modellügynökség vitte volna Japánba, ám ő úgy döntött, egyelőre közelebbi országokban szerezne tapasztalatot.

– Kiskorom óta németül is beszéltek hozzám a szüleim folyamatosan, így hamar megtanultam a nyelvet. Angolul is jól boldogulok. Gyakran kísértem már itthon külföldi röplabdacsapatokat, és nagyon tetszett. Az idegennyelv-tudásomat szeretném kihasználni, bővíteni. Ez a tudás jól jöhet a modellszakmában is – mondta Kata, aki arról sem tett le, hogy Amerikában érvényesüljön, ám Európa a tapasztalatszerzés színtere lehet neki.







Fotó: Sopronfalvi I.